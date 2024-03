Nuovo infortunio Roma, UFFICIALE: salta la Nazionale

Nuovo infortunio con cui fare i conti per la Roma di Daniele De Rossi. Il tecnico romanista vede l’infermeria affollata durante la sosta, il calciatore non parte con la Nazionale.

La Roma di Daniele De Rossi arriva alla pausa per le Nazionali letteralmente incerottata. Dopo aver perso per infortunio prima Paulo Dybala, poi Leonardo Spinazzola durante la sfida con il Sassuolo, c’è stato un altro stop in allenamento. Il calciatore non potrà rispondere alla chiamata della Nazionale, che ha scelto il sostituto e svelato l’infortunio avuto dal giallorosso a Trigoria. Ecco le ultimissime sull’infermeria in casa Roma.

L’incubo infortuni sembra tornato strettamente d’attualità in casa Roma. Quando l’infermeria della squadra giallorossa sembrava destinata a svuotarsi, con Tammy Abraham che ha finalmente ritrovato la convocazione, ci sono stati diversi stop con cui fare i conti per Daniele De Rossi. Chris Smalling e Renato Sanches sono finiti nuovamente Ko a Trigoria, prima dell’infortunio occorso a Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola. Se le condizioni dei primi due sono sempre state precarie in questa stagione, e lo testimoniano le poche presenze messe a referto, il tecnico giallorosso spera di recuperare due pedine importanti come gli ultimi due infortunati. Ma non è finita la lista di stop in casa Roma.

Roma, infortunio per Ndicka e niente Nazionale: l’annuncio della Costa D’Avorio

Anche Evan Ndicka è fermo ai box a Trigoria, il difensore ivoriano non è sceso in campo nella vittoria interna della Roma ai danni del Sassuolo. Il classe ’99, che dopo un periodo di ambientamento con il nuovo club sta continuando a fare bene in questa stagione, non verrà convocato dalla Costa D’Avorio per gli impegni della Nazionale campione d’Africa.

A riferirlo è stata proprio la Nazionale ivoriano che in un post su Instagram ha parlato di infortunio per Evan Ndicka nell’allenamento della Roma del 16 marzo. Niente sfide contro Benin e Uruguay per il difensore giallorosso dunque, che resterà nella Capitale durante la sosta per provare a recuperare a pieno dal recente infortunio. Non una buona notizia per mister De Rossi, a pochi giorni dal mese di aprile che si preannuncia ricco di sfide decisive per il bilancio stagionale dei giallorossi. Al posto del romanista la Costa D’Avorio ha convocato il difensore Agbadou.