Il Milan scippa la Roma, la firma arriva gratis

Avversarie nei quarti di finale di Europa League, Milan e Roma si daranno battaglia anche in sede di calciomercato

Arrivata alla sosta per le nazionali con il morale alto dopo la vittoria contro il Sassuolo, la Roma spera di recuperare Paulo Dybala per la sfida di Pasquetta contro il Lecce, anche se gli appuntamenti imprescindibili restano quelli del derby contro la Lazio e dell’andata dei quarti di finale di Europa League dell’11 aprile in casa del Milan.

Una sfida dal fascino particolare, nella quale Daniele de Rossi dovrà già fare a meno dello squalificato Evan Ndicka. L’emergenza difensiva riguarderà anche Stefano Pioli che non avrà Tomori e Kalulu, rispettivamente per squalifica e per infortunio. Il primo round tra rossoneri e giallorossi si limiterà al rettangolo verde, ma in vista della prossima stagione, sono già molti gli intrecci che coinvolgono entrambe le squadre.

Dalla Roma al Milan: lo prendono gratis

Nelle scorse settimane, ad esempio, si è parlato di un interesse comune per Mario Hermoso, ma il difensore spagnolo è solo uno dei tanti obiettivi di mercato condivisi. A pochi giorni dalla partitissima di San Siro, c’è tuttavia un’indiscrezione che sta calamitando le attenzioni di addetti ai lavori e tifosi.

In scadenza giugno 2024 con la Roma, Leonardo Spinazzola spera di recuperare dal fastidio muscolare accusato domenica contro il Sassuolo, ma le indiscrezioni sull’ex esterno della Juve nelle ultime ore riguardano anche un possibile “tradimento” estivo. Secondo ‘wigglesport.it’, infatti, la dirigenza milanista starebbe seguendo con estremo interesse la situazione del numero 37 giallorosso. Ad oggi non ci sono novità sostanziali in ottica rinnovo e nel caso in cui il giocatore non dovesse rinnovare con il club capitolino, i rossoneri proverebbero l’affondo per portare a Milano un esterno di valore a parametro zero.

Prima dell’esonero di José Mourinho, il procuratore del calciatore aveva escluso al 100% un prolungamento contrattuale, ma dall’arrivo di de Rossi, Spinazzola ha regalato prestazioni di buon livello e al netto dei soliti problemini fisici, non è escluso che in caso di conferma dell’allenatore romano, la società possa pensare di proporre un rinnovo con una riduzione dell’ingaggio.