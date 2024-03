Cambio data derby Roma-Lazio: la decisione della Lega

Nel mese di aprile la Roma si gioca tutto o quasi in vista del bilancio finale della stagione. Il calendario è un rebus, e c’è la richiesta del cambio data per il derby contro la Lazio.

La Roma di Daniele De Rossi è arrivata alla sosta delle Nazionali mettendo in cascina tre punti pesanti nella corsa al piazzamento in Champions League. La vittoria di misura interna contro il Sassuolo, con la firma d’autore di Lorenzo Pellegrini, ha mantenuto intatto il distacco di tre punti dal Bologna di Thiago Motta, attualmente quarto in classifica. La squadra giallorossa, che occupa la quinta piazza della Serie A, nel prossimo mese è attesa da una volata da brividi, tra campionato ed Europa League.

L’urna europea ha abbinato ai quarti di finale in Europa League la Roma al Milan di Stefano Pioli. Un derby tutto italiano che mette in palio l’accesso alle semifinali della competizione europea ed un doppio appuntamento atteso con ansia da entrambi i lati. Ed a proposito di derby ad aprile, dopo la trasferta in casa del Lecce, la Roma ospiterà la Lazio di Igor Tudor, annunciato ufficialmente come nuovo tecnico dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. La sfida europea ai rossoneri, in programma a San Siro l’11 aprile con il ritorno allo stadio Olimpico sette giorni più tardi, stravolge il calendario di entrambe le squadre.

Roma-Lazio, derby in anticipo: la posizione della Lega

Il Milan avrebbe ricevuto l’ok per far slittare il derby contro l’Inter a lunedì 22 aprile, così come la Roma dovrebbe giocare un giorno dopo contro il Bologna. Ma la società giallorossa avrebbe richiesto anche di anticipare il derby contro la Lazio, al momento in programma domenica 7 aprile allo stadio Olimpico.

La richiesta della Roma è di anticipare la stracittadina a sabato 6 aprile, per avere un giorno in più per preparare la sfida di andata in casa del Milan. Secondo quanto scrive ‘Il Messaggero’, la Lega avrebbe dato l’ok alla proposta ma l’ultima parola spetta alla Lazio. I biancocelesti potrebbero ostacolare l’anticipo del derby, giocando il martedì contro la Juventus in Coppa Italia. L’ufficialità del calendario post Pasqua arriverà nelle prossime ore.