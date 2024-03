Rinnovo Dybala e addio clausola: matrimonio a Roma

Calciomercato Roma, il rinnovo di Paulo Dybala torna un argomento caldissimo prima della finestra estiva. Il nuovo DS incontrerà la Joya, per la firma che cancellerà la clausola d’uscita.

Paulo Dybala ha saltato l’ultima gara della Roma per un infortunio muscolare, e non prenderà parte alle sfide dell’Argentina di Scaloni. L’attaccante argentino è stato frenato da una piccola lesione all’adduttore della coscia destra, mister De Rossi spera di recuperarlo in questo periodo di pausa. L’obiettivo è di riaverlo in campo per la ripresa della stagione, in programma a Pasquetta in casa del Lecce. Nel frattempo, dopo l’annuncio a sorpresa di Francesco Totti sul futuro della Joya, si lavora al prolungamento di contratto dell’argentino, nel mirino la clausola d’addio.

L’ex numero 10 ha lanciato un avviso alla Roma sul futuro di Paulo Dybala, che punta alla condizione fisica dell’attaccante argentino. Francesco Totti ha parlato della Joya, riflettendo sul fatto che l’ex Juventus sia “Un giocatore che fa 15 partite all’anno.” Negli ultimi due mesi però, dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina e prima dell’ultimo stop, il numero 21 giallorosso ha trascinato i suoi con numeri eccezionali. In 13 gare l’attaccante è sceso in campo in 10 occasioni, siglando 8 reti e vincendo il premio come migliore giocatore della Serie A a febbraio. Ed in previsione dell’apertura della campagna di calciomercato estivo si accendono le sirene del rinnovo contrattuale per la Joya.

Nuovo DS e rinnovo Dybala: la Roma vuole cancellare la clausola

Paulo Dybala e la Roma sembrano pronti a prolungare il loro matrimonio. L’attaccante argentino, che ha deciso di convolare a nozze proprio nella Capitale, attende l’incontro con il nuovo Direttore sportivo in casa giallorossa per discutere del prolungamento di contratto con adeguamento prima del mercato estivo.

L’obiettivo è quello di cancellare la famosa clausola d’addio, che consentirebbe a Dybala di lasciare la Roma a fronte di un’offerta da 13 milioni dall’estero. Secondo quanto scrive il quotidiano ‘Leggo’, l’appuntamento per il rinnovo contrattuale con la Joya sarà uno dei primi temi da affrontare per il nuovo Direttore sportivo della società giallorossa. Intanto l’attaccante è rimasto a Roma per recuperare al meglio in vista della ripresa stagionale, sarà decisiva la sua qualità nella volata finale dei giallorossi.