Totti stronca Dybala e avvisa la Roma: “Fossi io dirigente..”

Francesco Totti stronca a sorpresa Paulo Dybala e lancia un messaggio chiaro alla Roma sul futuro della ‘Joya’. Ecco l’annuncio che va in controtendenza con quanto espresso in passato.

Avviso diretto alla Roma sul futuro di Paulo Dybala e non solo, Francesco Totti è un fiume in piena. L’ex Capitano giallorosso, che ha allontanato pubblicamente le voci sul ritorno in società, ha toccato diversi temi tra cui i sondaggi arabi per il club, ed anche il calciomercato che si avvicina. Su quest’ultimo tema l’ex numero 10 sembra aver cambiato idea nei confronti dell’attaccante argentino, arrivato a parametro zero dalla Juventus e con il contratto al momento in scadenza nel giugno del 2025.

Spesso in campo Francesco Totti riusciva a disorientare gli avversari, ed ora sembra intenzionato a farlo anche con i cronisti. Se nel giro di pochi giorni ha stravolto lo scenario di un possibile ritorno alla Roma, prima annunciato in anticipo, mentre ieri sembra aver chiuso la porta con un laconico “Mai più“. L’ex Capitano ha anche parlato delle voci che vedono un fondo arabo pronto a subentrare ai Friedkin, svelando di essersi informato e spegnendo ogni voce al riguardo. Se fino a poche settimane fa l’ex numero 10 sembrava certo dell’importanza di Paulo Dybala nel progetto giallorosso: “Dobbiamo tenercelo stretto“, aveva detto a Riad, ora la recente dichiarazione sulla Joya va in senso opposto.

Totti a sorpresa sul futuro di Dybala: “Gioca 15 partite l’anno”

Protagonista ieri dell’evento organizzato da Betsson.sport, di cui è ambasciatore, Francesco Totti ha parlato così di Dybala: “Stiamo parlando di un giocatore top ma per quanto riguarda il futuro bisogna capire cosa vuole fare la società e che obiettivi ha già dalla prossima stagione. ”

L’ex dieci ha poi aggiunto, come riporta il ‘Corriere dello Sport’: “Se fossi un dirigente, penserei bene a cosa fare con un giocatore che fa 15 partite all’anno. Se ho un obiettivo importante da raggiungere e ho uno dei giocatori più importanti che va in campo in un terzo delle partite, una riflessione devo farla.” A sorpresa Francesco Totti invita la Roma ad una riflessione in vista della finestra di calciomercato estivo, la speranza dei tifosi è che Dybala riuscirà a fargli cambiare idea in campo nella volata finale.