Calciomercato Roma, accordo e firma: contratto fino al 2028

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno sciolto gli ultimi dubbi: il giocatore prolunga di un anno con adeguamento e così cambiano anche le strategie del club

Rinnovo e aumento di contratto. La Roma ha deciso e ha un problema in meno per la prossima estate. Sì, perché Rui Patricio andrà via a zero, visto che il suo di contratto scade tra pochi mesi. E il suo posto – ormai da un poco di tempo è già così a dire il vero – verrà preso da Svilar.

Si ripartirà da lui spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il club vuole puntare sul portiere che da quando è arrivato Daniele De Rossi si è preso una maglia da titolare e a suon di ottime prestazioni ha convinto tutti. Quel contratto in scadenza nel 2027 verrà allungato di un anno e soprattutto ci sarà un adeguamento importante dello stipendio, visto che per ora il giocatore è quello che, togliendo i primavera, guadagna di meno in rosa: 700mila euro. La Roma ha capito che deve proteggere il suo portiere da quelli che sono i corteggiamenti esteri: sì, qualcuno si è fatto vivo dopo e ha iniziato a fare dei sondaggi per il 24enne. Che però la Roma vuole blindare.

Calciomercato Roma, accordo per Svilar

E quindi Svilar sarà il numero uno della Roma anche nella prossima stagione. Chiuderà questa da titolare e il club si muoverà per trovare un secondo, magari d’esperienza. Certo, qualora arrivi un’offerta indecente allora la società potrebbe anche valutare un addio, ma al momento non sembra proprio essere questa l’idea. Il pensiero è quello di andare a reperire sul mercato un giocatore che possa affiancare l’ex Benfica nei prossimi anni.

Nei giorni scorsi a Trigoria, sotto questo aspetto, è arrivato il dossier di Karius, compagno di Diletta Leotta e adesso al Newcastle. Potrebbe arrivare a parametro zero, anche se i giallorossi non sembrano interessati alle sue prestazioni. Il profilo a quanto pare non convince e quindi si cercherà altro.