Calciomercato Roma, porte girevoli e doppio intreccio col Napoli

Calciomercato Roma, doppio intreccio con il Napoli dopo l’annuncio ufficiale: gli ultimi aggiornamenti.

Molteplici questioni meriteranno certamente attenzione in casa Roma nel corso delle prossime settimane e mesi: ora come ora, l’attenzione di De Rossi e dei suoi uomini, unitamente a quella di buona parte degli addetti ai lavori di Trigoria, deve restare orientata sul futuro a breve gittata, con uno sguardo in particolare agli imminenti impegni nazionali ed europei dopo la sosta.

L’inizio del mese di aprile, infatti, sarà anche questa volta premonitore di un cammino finale in Serie A che grandi indicazioni, non solo in casa Roma, potrebbe conferire, da diversi punti di vista. De Rossi sa di giocarsi tanto insieme alla ‘sua’ Roma, attesa da un punto di vista dirigenziale, poi, da un corpo di valutazioni e decisioni, dipendenti certamente dalle sentenze del campo ma, più in generale, destinate a dover essere affrontate quanto prima, al fine di un felice e tempestivo apparecchiamento al prossimo cammino di squadra e società.

Ad attirare maggiormente gli interessi e le curiosità dei tifosi, ovviamente, resta ancora la posizione di mister De Rossi, legato ora come ora al club solamente fino a fine campionato. Il rendimento della squadra, unitamente al rapporto da essa creata con il tecnico, lasciano però quantomeno intravedere i margini di una permanenza che, ora come ora, dipende soprattutto dai Friedkin.

Calciomercato Roma, doppio intreccio Meret-Di Gregorio col Napoli

L’intesa e la fiducia tra le parti, come sottolineato dallo stesso De Rossi, non è mai mancata e, anzi, è sempre stata respirata dallo stesso mister in quel di Trigoira, sin dal giorno del suo arrivo. Parallelamente ai discorsi sulla panchina e, non meno importante, sull’individuazione di un nuovo direttore sportivo, bisogna sottolineare come questa parentesi possa iniziare quantomeno a far capire quali siano i possibili movimenti della Roma sul mercato la prossima estate.

Seppur con la consapevolezza che le variabili restano ancora numerose e che la dinamicità degli aspetti calcistici impedisce di fare previsioni, va evidenziato come diversi aspetti siano cambiati in casa Roma dopo la nuova guida tecnica. Tra questi, si segnala la presenza in porta di un profilo come Mile Svilar che, per usare un eufemismo, parrebbe quantomeno aver lenito quella che pareva dover essere la spasmodica ricerca di un rinforzo in questa regione di campo, dopo l’addio di un Rui Patricio ormai in scadenza.

Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di Fantamaster, che riguardano in particolar modo il Napoli. Il club azzurro, infatti, avrebbe messo nel mirino Michele Di Gregorio del Monza come ipotetico sostituto di Meret. Finito nel mirino di tante altre realtà nostrane, inclusa la stessa Roma, il brianzolo potrebbe dunque approdare in Campania qualora l’ex Spal cambiasse casacca.

Lo stesso Meret, come si ricorderà, è stato accostato anche alla Roma, pur essendo legato al Napoli da un contratto sempre più vicino al rinnovo automatico e del quale l’agente Pastorello aveva fornito indicazioni preziose negli ultimi giorni.