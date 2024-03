Calciomercato Roma, scelto il vice Svilar: firma con lo sconto

Calciomercato Roma, la consacrazione di Mile Svilar tra i pali apre nuovi scenari per la porta del futuro in casa giallorossa. Il vice dell’ex Benfica può firmare con lo sconto.

Lo scorso mese Mile Svilar è diventato il portiere titolare della Roma. Daniele De Rossi lo ha rilanciato tra i pali a metà febbraio, confermandolo prima come portiere di Europa League, poi affidandogli i guantoni da titolare anche in campionato. E l’ex Benfica ha ripagato totalmente la fiducia di DDR, sfornando prestazioni decisive anche dagli undici metri. L’esplosione del classe ’99 apre nuovi scenari tra i pali della squadra giallorossa in vista del calciomercato estivo. Il vice Svilar può firmare con lo sconto, De Rossi ha già seminato indizi in tal senso.

In meno di un mese e mezzo Mile Svilar ha convinto tutti tra i pali della Roma. Il portiere ex Benfica ha scavalcato nelle gerarchie di Daniele De Rossi il portoghese Rui Patricio, che ha il contratto in scadenza a giugno. L’avvicendamento tra i pali apre nuove riflessioni in ottica futura, a pochi mesi dall’apertura del calciomercato estivo in casa giallorossa. Il futuro Direttore sportivo dovrà sciogliere il dubbio su chi sarà al fianco del classe ’99 il prossimo anno, con lo stesso Svilar in odore di rinnovo con ritocco salariale dopo la promozione da titolare.

Calciomercato Roma, Rui Patricio come vice Svilar: rinnovo con lo sconto

Se il portiere ex Benfica si appresta a rinnovare con un aumento di stipendio imminente, c’è una pista a sorpresa che spunta per il secondo portiere giallorosso in vista della prossima stagione. Tra le tante piste accostate alla lista dei desideri della Roma, da Falcone a Di Gregorio, passando per Musso e Meret in Serie A, la soluzione potrebbe già essere a Trigoria.

Secondo quanto scrive ‘Il Romanista’, non è da escludere la permanenza alla Roma di Rui Patricio. L’estremo difensore portoghese, che ieri ha giocato per 90 minuti con il Portogallo, è stato pubblicamente elogiato da Daniele De Rossi, che ne ha esaltato le qualità umane ed il valore nello spogliatoio. E per questo, malgrado abbia perso il posto da titolare, non è da escludere la sua permanenza nella Capitale da vice Svilar. La firma sul rinnovo però può arrivare solo con un importante sconto sull’ingaggio.