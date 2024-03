Colpo Friedkin in Serie A: appuntamento con Souloukou

La famiglia Friedkin sembra pronta a rompere gli indugi in casa Roma e chiudere con la firma in Serie A. C’è già stato l’appuntamento decisivo con la CEO Lina Souloukou.

La sosta per le Nazionali è arrivata all’alba di un finale di stagione da emozioni forti in casa Roma, sia dentro che fuori dal campo. La squadra guidata da Daniele De Rossi è in piena corsa per il piazzamento in Champions League, ed attesa dalla doppia sfida europea contro il Milan. Il mese di aprile si preannuncia decisivo sul bilancio finale della stagione, mentre si avvicina la finestra di calciomercato estivo per il club guidato dalla famiglia Friedkin. Il presidente texano, che è tornato a Roma prima della pausa, sembra pronto a piazzare un rinforzo atteso nel campionato italiano.

Non è sfuggita la presenza allo stadio Olimpico di Dan Friedkin durante Roma-Sassuolo. Il proprietario statunitense della Roma non si vedeva nella Capitale dai tempi dell’esonero di José Mourinho, con la panchina affidata a Daniele De Rossi. La scelta del ribaltone tecnico finora ha ripagato in termini di risultati, la squadra giallorossa dista tre punti dal quarto posto occupato dal Bologna ed ha conquistato i quarti di finale in Europa League. Il mese di aprile dirà tutto o quasi del bilancio stagionale finale, mentre sembra sempre più vicina la conferma dell’ex numero 16 sulla panchina. In attesa di tornare in campo dopo la sosta, c’è un segnale importante nel casting del nuovo Direttore sportivo in casa giallorossa.

Nuovo DS Roma, Friedkin pesca in Serie A: Souloukou a cena con Galliani

Da inizio febbraio le strade tra la Roma dei Friedkin e Tiago Pinto si sono separate. Il casting per l’erede del dirigente portoghese ha compreso tanti profili, sia dall’estero che direttamente dal campionato italiano. In pole position c’è da tempo Francois Modesto, attualmente direttore dell’area tecnica del Monza.

L’ex terzino è una vecchia conoscenza per Lina Souloukou, i due hanno lavorato insieme nell’Olympiakos. Proprio la CEO giallorossa è stata intercettata martedì sera a cena a Roma con Adriano Galliani. Secondo quanto scrive ‘La Repubblica’, i due dirigenti avrebbero approfondito il futuro dell’ex difensore. Oltre alla dirigente greca era presente anche il capo dell’area legale della Roma.