Dal Milan alla Juve: 25 milioni per la firma

Sorpassata dal Milan al secondo posto in classifica, la Juventus potrebbe vincere un round importante in sede di calciomercato

Grazie alla vittoria dello scorso weekend contro il Verona e al pareggio casalingo della Juventus contro il Genoa, il Milan ha conquistato il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter. Nonostante una buona andatura in campionato, la posizione di Stefano Pioli viene sempre messa in bilico da parte della tifoseria rossonera e da alcuni opinionisti. La lotta per la piazza d’onore in campionato non sarà tuttavia l’unico argomento di scontro tra bianconeri e rossoneri.

I prossimi avversari della Roma in Europa League, infatti, condividono diversi obiettivi di mercato con Cristiano giuntoli. In vista della prossima stagione, entrambe le dirigenze stanno cercando rinforzi importanti in tutte le zone del campo e potrebbero entrare in rotta di collisione soprattutto per quanto riguarda la mediana. Proprio in questo reparto, la Juve potrebbe vendicarsi del sorpasso subito in serie A, portandosi in vantaggio per uno dei migliori centrocampisti del campionato.

Dal Milan alla Juve, 25 milioni per lo scippo

Stiamo parlando di Lewis Ferguson, uno dei principali artefici della splendida cavalcata del Bologna in zona Champions League. Secondo quanto riportato su X da Ekrem Konur, infatti, I bianconeri sarebbero pronti a rompere gli indugi per lo scozzese. Per prendere vantaggio sulla concorrenza rappresentata dal Milan, ma anche da altre squadre europee (Aston Villa, Brentford, Fulham e Napoli tra le altre), alla Continassa stanno preparando un’offerta da circa 25 milioni di euro per il Bologna.

Arrivato in Emilia nell’estate del 2022 per 2 milioni di euro, il ventiquattrenne ex Aberdeen ha collezionato 13 goal e 5 assist in 63 presenze in maglia rossoblù. Ennesima intuizione del direttore sportivo Giovanni Sartori, Ferguson potrebbe regalare alle casse bolognesi una plusvalenza davvero notevole.