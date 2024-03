Infortunio Lukaku: verdetto UFFICIALE dal Belgio

Infortunio Romelu Lukaku, arriva il verdetto ufficiale dal Belgio. Ecco le parole del preparatore atletico del centravanti giallorosso, che ha fatto luce sulle condizioni del classe ’93.

La sosta delle Nazionali ha portato una pioggia di infortuni in casa Roma per Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso, già alle prese con gli stop di Spinazzola e Dybala, segue con apprensione le condizioni di diversi giocatori fermi dopo la chiamata in Nazionale. I più recenti stop sono quelli di Baldanzi ed Azmoun, mentre anche per Romelu Lukaku c’è stato un problema fisico dal ritiro del Belgio. Ecco l’annuncio ufficiale emesso dal preparatore atletico del centravanti giallorosso.

Via vai a Trigoria durante la sosta per le Nazionali. Se Daniele De Rossi ha visto partire in ritardo Gianluca Mancini, convocato da Spalletti al posto di Acerbi, tanti sono in ritorno dopo problemi fisici. L’ultimo infortunio in ordine cronologico ha riguardato Sardar Azmoun con l’Iran, ancora prima si è fermato Tommaso Baldanzi con l’Italia Under 21. Una vera e propria maledizione fisica sembra aver colpito la squadra giallorossa, che vede l’infermeria affollata durante la sosta. Anche Lukaku si è fermato per infortunio, dopo il problema all’anca che gli ha fatto saltare il Brighton, dal Belgio hanno diagnosticato un sovraccarico all’inguine per Big Rom.

Infortunio Lukaku, parla il preparatore atletico: rientro vicino

A fare luce sulla condizione fisica del centravanti giallorosso è stato ufficialmente il suo preparatore atletico. Lieven Maesschalck, ex fisioterapista del Belgio, ha parlato del recupero di Lukaku, anticipando il possibile rientro in campo già con il Belgio, prima di tornare a disposizione della Roma.

Intervistato dal sito Hln.be, il preparatore atletico ha così’ commentato lo stop di Lukaku: “Romelu ha sofferto di un problema all’inguine. Si era già allenato meno e aveva saltato una partita. Ma a quanto pare, il problema non è scomparso. Ora viene da noi per un lavoro di riabilitazione e stabilità. Stiamo valutando se potrà tornare in Nazionale.” Sul rientro in campo il belga appare ottimista: “Dovrebbe essere in grado di giocare contro l’Inghilterra e, con l’avvicinarsi dell’Europeo, il suo infortunio non è davvero un problema. La Roma gli chiede tanto ma lui fisicamente può sopportare.”