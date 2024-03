Clausola pagata e plusvalenza: la Juve ribalta la Roma

il calciomercato estivo si avvicina e le strade di Juventus e Roma sembrano destinate ad incrociarsi, non solo per il futuro di Dean Huijsen

Dopo l’allenamento di sabato in cui si sono visti parzialmente in gruppo anche Tammy Abraham e Paulo Dybala, la squadra giallorossa riprenderà gli allenamenti in vista di Lecce-Roma del lunedì di Pasquetta il prossimo mercoledì. Come ogni sosta per le nazionali che si rispetti, anche questa è stata caratterizzata da indiscrezioni societarie e di calcio mercato. Nei giorni scorsi ad esempio si è parlato molto di possibili intrecci con la Juventus, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Dean Huijsen.

Il difensore diciottenne è arrivato nella capitale in prestito senza diritto di riscatto e i bianconeri, al momento, non sembrano inclini a cedere il giocatore a titolo temporaneo anche la prossima stagione. Il giovane olandese con passaporto spagnolo ha molto mercato in Inghilterra e in Bundesliga, con il club bianconero che ha fissato in almeno 30 milioni di euro la sua valutazione.

Addio Bremer e plusvalenza Roma: pagano la clausola

Huijsen non è tuttavia l’unico difensore che potrebbe far entrare in rotta di collisione Roma Juve. Dall’Inghilterra, infatti, continua ad assicurare che il Manchester United sia pronto a pagare una presunta clausola rescissoria da 50 milioni di euro per Gleson Bremer. Cristiano Giuntoli vorrebbe rinnovare il contratto del brasiliano, ma qualora la presenza della clausola dovesse rivelarsi veritiera, si troverebbe con le mani legate.

L’ex dirigente del Napoli, dal canto suo, già da mesi sta monitorando il mercato dei centrali difensivi. Tra i nomi finiti sul taccuino bianconero, ci sarebbe anche quello di Evan Ndicka. Il mancino della Costa d’Avorio è arrivato nella capitale la scorsa estate a parametro zero e un’eventuale sua cessione porterebbe nelle casse giallorossi una plusvalenza importante. Ad oggi non c’è alcuna trattativa ufficiale, ma solo un gradimento che risale già alla scorsa estate, quando la Roma ebbe la meglio sulle altre concorrenti europee.