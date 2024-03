Fulmine a ciel sereno Roma-Juventus: vola nella squadra dei sogni

Accostato a diverse big, il gioiello potrebbe lasciare la Serie A. Svolta a sorpresa sia per la Roma che per la Juventus: ecco cosa sta succedendo.

Oltre a quanto succederà da qui fino al termine della stagione, a calamitare l’attenzione mediatica sono anche le voci di mercato. Indiscrezioni che stanno vedendo protagonista anche la Roma. Nonostante i giallorossi non abbiano ancora sciolto in maniera definitiva il rebus legato alla nomina del nuovo DS, stanno comunque monitorando diverse piste.

Sia pur prematuri, gli spifferi sui possibili nuovi innesti in casa giallorossa possono comunque rappresentare una traccia importante in vista delle prossime mosse. Uno dei reparti su cui si concentrerà l’attenzione del nuovo DS, ad esempio, sarà sicuramente il pacchetto difensivo. Alle prese con un fisiologico restyling, la cerniera arretrata potrebbe vivere un’estate di profondamente rinnovamento. Non tanto o non solo per la vicenda Smalling. A tenere banco, infatti, è anche il futuro di Dean Huijsen. Sebbene il difensore olandese abbia chiarito la sua situazione contrattuale, ribadendone i contenuti in più di una circostanza, il suo futuro resta ancora un enigma. Atterrato nella Capitale con la formula del prestito secco, a giugno ritornerà sicuramente alla Juve. Non è detto, però, che il classe 2005 cominci la stagione con la maglia bianconera.

Calciomercato Roma, anche Real Madrid e Barcellona sulle tracce di Huijsen

Come rivelato da asromalive.it, sulle tracce del giovane difensore olandese si sono accesi da tempo i radar di molte big, tra cui Psg ed Atletico Madrid. Le ottime prestazioni fornite nella breve parentesi in giallorosso hanno contribuito ad allungare la fila dei club pretendenti.

Secondo quanto rimbalza dalla Catalogna, infatti, anche il Barcellona e il Real Madrid avrebbero cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Desiderosi di rimpolpare le rispettive difese con rinforzi impattanti nell’immediato ma su cui costruire un nuovo ciclo, le “Merengues” e i blaugrana avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Dal canto suo, la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello a meno che non arrivino offerte nell’ordine dei 25-30 milioni di euro. Tuttavia, nel caso in cui si creassero le premesse per una vera e propria asta, non è escluso che il prezzo per la cessione di Huijsen possa lievitare in maniera esponenziale. A rivelarlo è El Nacional.cat.