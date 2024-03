Futuro De Rossi e doppietta Friedkin: date fissate

Calciomercato Roma, il mese di aprile si preannuncia decisivo dentro e fuori dal campo per la società guidata dalla famiglia Friedkin. Ecco le ultime sul futuro di De Rossi ed i colpi attesi.

La sosta per le Nazionali in casa Roma è arrivata dopo la pesante vittoria di misura contro il Sassuolo. La rete siglata da Lorenzo Pellegrini, sempre più protagonista nella seconda metà di stagione, ha lasciato la squadra giallorossa in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Tutto o quasi si deciderà nel mese di aprile, quando la squadra guidata da Daniele De Rossi affronterà il Milan in Europa League, oltre agli scontri con Lazio, Bologna e Napoli in campionato. Al termine di questo ciclo intenso il futuro di DDR potrebbe conoscere il punto di svolta in vista della prossima stagione.

Non è sfuggita la presenza di Dan Friedkin allo stadio Olimpico durante Roma-Sassuolo. La sosta per le Nazionali arriva all’alba di una volata finale da brividi per la squadra di Daniele De Rossi. L’ex numero 16 sta continuando a macinare ottimi risultati dal suo arrivo in panchina a metà gennaio, aprendo le porte alla conferma da parte della proprietà statunitense. Conferma che potrebbe essere formalizzata in anticipo rispetto al mese di maggio, considerando che nelle prossime settimane i giallorossi sono attesi da gare cruciali in vista del bilancio di fine stagione.

Futuro De Rossi e nuovo Direttore sportivo: triplo annuncio Friedkin

Alla fine del mese di aprile la Roma potrebbe coronare lo splendido periodo di forma mostrato fin qui, anche fuori dai confini della Serie A. E, secondo quanto scrive ‘Il Messaggero’, se a fine aprile la qualificazione in Champions fosse ipotecata, oltre alla semifinale di Europa League, potrebbe arrivare in anticipo il rinnovo di De Rossi.

La decisione è strettamente legata alla nomina del nuovo Direttore Sportivo. Il nome più caldo è sempre quello di Francois Modesto dal Monza, che secondo il quotidiano non sarebbe la sola figura in arrivo nell’organigramma dei Friedkin. Oltre al dirigente della squadra brianzola infatti potrebbe arrivare anche una sorta di uomo immagine, un “frontman” che operi in prima fila in accordo col francese.