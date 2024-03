Souloukou convince i Friedkin, accordo in Serie A: subito 40 milioni

Calciomercato Roma, la linea Souloukou convince la proprietà Friedkin. Accordo in Serie A e attesa per l’annuncio ufficiale, dopo il rinforzo parte la caccia a 40 milioni di euro.

La Roma di Daniele De Rossi è arrivata alla pausa per le Nazionali dopo aver raccolto risultati decisamente positivi in campo. Nel giro di due mesi la squadra giallorossa è passata dal nono al quinto posto in Serie A, a meno quattro punti dal Bologna di Thiago Motta. In Europa League, staccato il pass per i quarti di finale, la Roma attende il Milan di Pioli. E nel mese di aprile la squadra guidata da DDR si gioca quasi tutte le sue carte in vista del bilancio finale di stagione, compreso lo scontro diretto con gli emiliani. Durante la sosta si accendono i riflettori sulle ultime manovre della proprietà Friedkin, pronta a chiudere il colpo in Serie A con la regia della CEO giallorossa, Lina Souloukou.

La dirigente greca ha assunto un ruolo centrale dopo l’addio a Tiago Pinto. Il manager portoghese ha salutato la Roma ad inizio febbraio, con la società che ha avviato da tempo il casting per il nuovo Direttore sportivo. Ora, a poco più di due mesi dal termine della stagione, la società guidata dai Friedkin sembra pronta a colmare il vuoto lasciato dal divorzio col dirigente ex Benfica. A dirigere in prima persona le operazioni è stata l’azione della CEO giallorossa, che ha portato all’accordo di massima già raggiunto in Serie A.

DS Roma, ha vinto Souloukou: accordo col Monza per Modesto

Nell’ultima sfida della Roma allo stadio Olimpico è balzata agli occhi la presenza di Dan Friedkin in tribuna. Il presidente texano, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, si è riunito col figlio Ryan insieme a Lina Souloukou. La dirigente greca avrebbe convinto la proprietà statunitense a chiudere il cerchio ed affidare la carica dirigenziale a Francois Modesto, attualmente Direttore dell’area tecnica del Monza.

Superate le tante piste accostate alla lista dei desideri della famiglia Friedkin per il dopo Tiago Pinto. Il quotidiano svela come l’accordo di massima tra Roma e Monza sia già stato raggiunto, con Modesto pronto ad essere annunciato ufficialmente al termine della stagione. I nodi più stringenti da sciogliere in casa giallorossa sono legati al rinnovo di De Rossi, oltre alla cifra di 40 milioni di euro da totalizzare in plusvalenze entro giugno.