Tripletta Roma, firme ‘scontate’: ecco le cifre

Calciomercato Roma, riflettori puntati sulle manovre in entrata della società giallorossa. Tripla firma ‘scontata’ in vista della prossima stagione, hanno svelato tutte le cifre.

Il mese di aprile si avvicina per la Roma di Daniele De Rossi, attesa da una volata finale ricca di emozioni. La squadra giallorossa, falcidiata dai problemi fisici durante la sosta per le Nazionali, tornerà in campo il giorno di Pasquetta. La trasferta contro il Lecce aprirà un ciclo di gare estremamente importanti per le ambizioni della squadra guidata dall’ex numero 16. Tra il derby contro la Lazio e lo scontro diretto con il Bologna per il quarto posto, nelle prossime settimane ci saranno anche i quarti di finale in Europa League contro il Milan di Pioli.

Tutto o niente, per inseguire il piazzamento alla prossima Champions League e coltivare il sogno Dublino in Europa League la Roma non deve commettere passi falsi ad aprile. Le prossime settimane si preannunciano decisive sul bilancio finale della stagione, con la conferma di Daniele De Rossi che continua a farsi strada nelle future decisioni della proprietà Friedkin. Per quel che riguarda il ruolo del nuovo Direttore sportivo, il nome in pole position resta quello di Modesto dal Monza, e non mancano i nodi da sciogliere per il nuovo responsabile del mercato in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, tripla conferma con lo sconto: cifre svelate

La Roma si gioca tutto in campo, mentre la pausa per le Nazionali consente di fare luce sulle prossime manovre del calciomercato in vista della sessione estiva. Sono dieci i calciatori dal futuro incerto, tra scadenze di contratto e prestiti che terminano a giugno, e prende piede una tripla conferma scontata in vista dell’estate.

Il nome più caldo resta quello di Lukaku, ma la valutazione del Chelsea sembra anticipare un ritorno ai Blues in vista del temine della stagione. Tre calciatori sono in scadenza di contratto, Spinazzola ed i portieri Boer e Rui Patricio, mentre Renato Sanches, Kristensen e Huijsen sembrano destinati a salutare dopo il prestito in giallorosso. I tre che viaggiano verso la conferma, secondo quanto scrive la ‘Repubblica’, sarebbero Azmoun, Llorente e Angelino. Per l’iraniano e lo spagnolo servirà uno sconto sulle cifre pattuite, rispettivamente 12,5 mln e 5 mln. Il laterale spagnolo invece potrà esser riscattato per 5 milioni dal Lipsia.