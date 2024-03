Calciomercato Roma, clausola sparita prima del rinnovo

Calciomercato Roma, negli ultimi mesi c’è stata la rinascita in campo di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha trascinato anche la Nazionale, e spunta l’appuntamento per il rinnovo.

Anche con la maglia dell’Italia Lorenzo Pellegrini ha deliziato i compagni con l’ennesima prestazione condita dal gol. Il capitano della Roma, che ieri in Nazionale ha indossato la maglia numero 10, è tornato assoluto protagonista dopo una prima metà di stagione complicata. I numeri della rinascita del centrocampista classe ’96. Nell’amichevole dell’Italia contro l’Ecuador il capitano romanista ha aperto le marcature con un gol da applausi con il piede sinistro da fuori area. Il numero 7 giallorosso continua a mostrare uno stato di forma ad alti livelli, e si aprono le porte alle discussioni sul rinnovo di contratto.

Il volto di Lorenzo Pellegrini è il ritratto della Roma targata Daniele De Rossi. Il capitano giallorosso sembra aver messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno tormentato nella prima metà di stagione. Nelle ultime settimane il numero 7 ha siglato sei gol con la squadra giallorossa oltre al sigillo messo ieri con la Nazionale di Luciano Spalletti. La seconda metà di stagione ha visto il centrocampista tornare da protagonista assoluto in campo per la Roma, sia in termini di realizzazione offensiva che nell’efficacia di costruire gioco nelle due fasi per De Rossi. Ed ora i riflettori si accendono anche sulla sua condizione contrattuale, con l’appuntamento cruciale fissato con la società giallorossa.

Calciomercato Roma, appuntamento per il rinnovo di Pellegrini: niente clausola

Lorenzo Pellegrini guadagna circa sei milioni a stagione ed il suo contratto è in scadenza nel 2026. In quella data il capitano romanista avrà toccato le 30 primavere, ecco perché il prossimo accordo contrattuale si preannuncia decisivo in vista della sua carriera.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, la Roma ragionerà con il Capitano per il rinnovo di contratto nel prossimo inverno. Il sito del quotidiano sportivo rivela anche come lo stesso Lorenzo Pellegrini, al momento di firmare l’ultimo prolungamento contrattuale nel 2021, abbia rifiutato di inserire una clausola rescissoria nel nuovo accordo.