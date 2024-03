De Rossi ritrova l’ex compagno: firma gratis

Calciomercato Roma, Daniele De Rossi può ritrovare in giallorosso un suo ex compagno di squadra. La firma arriva a costo zero, con il rinnovo che sembra un capitolo già chiuso.

La Roma di Daniele De Rossi è arrivata all’ultima sosta per le Nazionali in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra giallorossa, che ha anche centrato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, si giocherà tutte le sue carte nel mese di aprile, sia in campionato che nella competizione continentale. In attesa delle prossime sfide decisive, il periodo di pausa consente di far luce sulla prossima finestra di calciomercato estivo. Il tecnico giallorosso potrebbe ritrovare a Trigoria un suo ex collega di reparto e compagno di squadra.

Nel giro di due mesi la Roma targata Daniele De Rossi si è avvicinata sensibilmente al quarto posto in Serie A, superando due turni ad eliminazione diretta in Europa League. La volata finale della stagione partirà dal lunedì di Pasquetta, quando i giallorossi saranno ospiti del Lecce in campionato. In seguito le delicate sfide con Lazio, Udinese e Bologna, intervallate dal doppio incrocio con il Milan di Stefano Pioli in campo europeo. In attesa di tornare in campo la prossima settimana, si accendono i riflettori sulla prossima finestra di calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, suggestione Nandez per De Rossi: niente rinnovo

La Roma non ha ancora nominato ufficialmente il nuovo Direttore sportivo, oltre a sciogliere i dubbi sulla conferma di De Rossi in panchina. Ma, salvo clamorosi colpi di scena, l’ex numero 16 sembra vicinissimo al rinnovo, e si accende una pista a parametro zero che punta dritto al Cagliari di Ranieri.

Come anticipato da Asromalive.it, per il centrocampo del futuro la Roma ha messo gli occhi su Nahitan Nandez. L’uruguaiano classe ’95 si è incrociato con Daniele De Rossi ai tempi del Boca Juniors ed ora potrebbe ritrovare il duttile centrocampista a Trigoria in vista della prossima stagione. L’affare si potrebbe chiudere a costo zero, con il contratto in scadenza con la squadra isolana. Secondo quanto scrive il sito Centotreuno.com, il futuro del centrocampista sembra pronto a tingersi di giallorosso.