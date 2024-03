Roma, infortunio Lukaku: scelta UFFICIALE

Roma, infortunio Lukaku: la scelta del commissario tecnico del Belgio, Domenico Tedesco, è ufficiale. Un altro sorriso per Daniele De Rossi

Un’altra buona notizia. Almeno si spera possa essere così anche domani, dopo l’amichevole in programma contro l’Inghilterra. Di certo, ad oggi, De Rossi sorride. Non solo Baldanzi, che mercoledì dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto dei compagni, ma anche un altro elemento del reparto offensivo dovrebbe essere del tutto recuperato.

Almeno sono queste le notizie che giungono direttamente dal ritiro della nazionale belga e che ovviamente riguardano Romelu Lukaku. L’attaccante oggi si è allenato con il resto dei compagni e quindi per il match di domani contro la nazionale inglese sarà a disposizione. Si parla infatti di un impiego immediato, sin dal primo minuto per Big Rom. E questa è un’altra buona notizia per DDR.

Roma, domani Lukaku titolare

Un problema all’anca aveva fermato Lukaku nella prima amichevole, quella contro l’Irlanda. Il belga era partito già acciaccato dalla Capitale e infatti nella prima amichevole di questa tornata non era nemmeno sceso in campo. Domani invece ci sarà, e poi già da mercoledì si mettere a disposizione del tecnico della Roma in vista dell’importante gara contro il Lecce che aprirà un incredibile mese di aprile, e che mette in palio dei punti pesantissimi per la lotta al quarto posto.

Alla fine dei conti, comunque, non è che sia andata tanto bene a De Rossi: se quasi tutti quelli che sono andati in nazionale hanno recuperato oppure sono pronti a farlo, la stessa cosa non si può purtroppo dire per Sardar Azmoun, che invece ne avrà almeno per un mese e forse qualcosa in più. Sicuramente l’iraniano salterà il Lecce, il derby, l’Udinese e quasi sicuramente il doppio impegno contro il Milan in Europa League. E in tutto questo sarà difficile anche vederlo in campo contro il Bologna il prossimo 22 aprile.