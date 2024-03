Bomba Lukaku, vuole solo la Roma: doppio sacrificio

Calciomercato Roma, il futuro di Romelu Lukaku resta un nodo da sciogliere in vista della sessione estiva. Il centravanti belga vuole la permanenza nella Capitale.

Romelu Lukaku sembra pronto a tornare in campo dopo aver sofferto diversi acciacchi fisici. Il centravanti belga, frenato in nazionale da un fastidio all’inguine, è tornato a lavorare in gruppo con la Nazionale dei Diavoli Rossi. Big Rom potrebbe anche scendere in campo questa sera per Inghilterra-Belgio, mentre la Roma conta di averlo al meglio per la trasferta di Lecce, in programma nel lunedì di Pasquetta. Ed in attesa del rientro in campo del centravanti arrivano segnali importanti in ottica calciomercato estivo.

Prima il Belgio e poi la Roma, Romelu Lukaku fissa il rientro in campo in vista della volata finale della squadra giallorossa. Nel mese di aprile la Roma si gioca tutto o quasi in vista del bilancio stagionale, sia nella corsa al posto in Champions League, che nella doppia sfida al Milan per i quarti di Europa League. Daniele De Rossi, che perde a lungo Sardar Azmoun dopo l’infortunio con l’Iran, spera di avere al cento per cento della forma il centravanti belga e Paulo Dybala, anche lui alle prese con un infortunio muscolare. Per quel che riguarda il futuro di Big Rom c’è una svolta che lo può avvicinare alla conferma nella Capitale, anche se non mancano gli incastri da trovare, conditi da sforzi economici per l’operazione definitiva.

Calciomercato, priorità Roma per Lukaku: doppio sacrificio economico

Anche la prossima estate si preannuncia bollente sul fronte del calciomercato per il futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti è arrivato alla Roma in prestito oneroso, ed il Chelsea nei prossimi mesi è pronto a cederlo definitivamente di fronte ad un’offerta importante, da circa 43 milioni di euro.

Una richiesta economica che allontana il possibile assalto definitivo della Roma, a meno che non si decida di fare uno sforzo economico non indifferente, e legato alla qualificazione in Champions. Dal suo canto Lukaku sembra aver deciso di restare in giallorosso, come scrive il ‘Corriere dello Sport’, la sua priorità sarebbe la permanenza nella Capitale. Il quotidiano aggiunge come sarà decisivo in tal senso anche il taglio dello stipendio per il centravanti ex Inter.