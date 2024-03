Chiesa al centro della Roma: De Rossi saccheggia la Juve

Calciomercato Roma, il nome di Federico Chiesa inizia a circolare in maniera insistente per i giallorossi. Il bianconero è un pallino di Daniele De Rossi

Il calciomercato non si può mai leggere. Sappiamo benissimo – e lo abbiamo visto anche negli ultimi anni a Roma – che tutto può davvero succedere. Nessuno inizialmente pensava che i giallorossi avrebbero potuto prendere Dybala. E nessuno pensava che, la scorsa estate, a pochi giorni dalla chiusura delle trattative, il club capitolino riuscisse a centrare il colpo Lukaku.

Di certo Romelu non sarà facile trattenerlo alla fine dell’anno: intanto, per sperarci – e forse nemmeno basta visto l’ingaggio – il club dovrebbe ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, una storia tutt’altro che semplice. E poi, come ribadito in altre circostanze, il belga (ufficialmente recuperato e quindi disponibile per la trasferta di Lecce), dovrebbe abbassarsi lo stipendio. Vedremo, sempre in attesa del nuovo direttore sportivo, quello che succederà nei prossimi mesi.

Chiesa alla Roma, ecco lo scenario

Qui, comunque, parliamo di un’altra questione. C’è un attaccante in Italia che potrebbe partire, uno di quelli che fanno la differenza. Federico Chiesa adesso alla Juventus, anche per via di un rapporto non idilliaco con Massimiliano Allegri, non sta facendo grandi cose. E la sensazione è che davanti ad una buona offerta (così come si vociferava la scorsa estate), potrebbe partire. E a quanto pare è un pallino di Daniele De Rossi.

“L’attacco potrebbe completarsi con la permanenza di Azmoun, magari in prestito con obbligo di riscatto, in modo che la Roma possa posticipare l’investimento per l’attaccante e metterli tutti su Federico Chiesa, che è un pallino di De Rossi e sarebbe il grande colpo della società giallorossa”. Sì, proprio così. Chiesa potrebbe vestirsi di giallorosso nei prossimi mesi. Un’indiscrezione di mercato di quelle importanti. La notizia è stata riportata dall’insider giallorosso Daje Ale.