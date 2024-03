Scacco matto Juve: Roma beffata con lo scambio

Scacco matto Juventus, in questo modo la Roma è praticamente beffata con lo scambio che hanno in mente i bianconeri. Per i giallorossi c’è da poco da fare.

La notizia è stata un’anticipazione di Asromalive.it di qualche giorno fa. E adesso arrivano delle conferme importanti che mettono a rischio il futuro in giallorosso. La Roma, ovviamente, ci proverà a trattenerlo, ma non ha il coltello dalla parte del manico. Decide la Juventus. E sembrerebbe proprio che una prima sentenza sia arrivata.

Il problema probabilmente è stato all’inizio, e vale a dire quando il club giallorosso ha accettato di prendere il giocatore senza inserire dentro nessun diritto (e nemmeno l’obbligo) di riscatto. Forse Tiago Pinto, che allora era il dirigente che gestiva le operazioni, ci ha provato. Ma a buon fine il suo tentativo non è andato. Insomma, la Juve quasi sicuramente alla fine dell’anno si riprendere Huijsen.

Scacco matto Juventus, Giuntoli lo inserisce nello scambio

E Giuntoli se lo riprenderà per un motivo anche abbastanza semplice: secondo le informazioni che sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport il club piemontese vuole girare il cartellino del difensore spagnolo all’Atalanta per abbassare le pretese economiche della Dea per Koopmeiners, vero obiettivo dei bianconeri per la prossima stagione.

Nessuna possibilità per Huijsen di rimanere in giallorosso: anche perché a quanto pare il suo profilo piace e anche molto a Gasperini, tecnico dell’Atalanta, che in questo modo darebbe il via libera definitivo all’operazione. La Roma ha versato (o verserà) nelle casse bianconere 400mila euro per questi sei mesi di prestito, una cifra ridotta dopo che lo stesso difensore ha toccato quota dieci presenze con i colori giallorossi addosso. Una cifra che però non servirà in nessun modo a tenerlo alla corte di Daniele De Rossi (o chi per lui) la prossima stagione. Il destino ormai sembra già scritto.