Calciomercato Roma, ultimatum per la firma

Calciomercato Roma, i giallorossi sono alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Ed è arrivato l’ultimatum per la firma

Se da un lato la Roma ha praticamente deciso – o così almeno si vocifera – di rinnovare il contratto a Svilar e quindi di dargli la possibilità di mantenere il posto da titolare anche nella prossima stagione, dall’altro sappiamo benissimo che i giallorossi hanno bisogno di un altro portiere.

Il contratto di Rui Patricio è in scadenza e come sappiamo non verrà rinnovato. E negli ultimi giorni sono spuntati diversi nomi di portieri che sarebbero entrati nel mirino dei giallorossi. Uno, un paio di giorni fa, porta il nome di Nubel, estremo difensore dello Stoccarda – è in prestito dal Bayern Monaco – che secondo le informazioni che sono state riportate da Sky Sport interesserebbe ai giallorossi. A distanza di due giorni da questa indiscrezioni, a br.de si è fatto un punto della questione. E da quelle parti hanno sentito proprio il preparatore dei portieri dei bavaresi.

Calciomercato Roma, ultimatum di Nubel

Lui ha detto che magari servirebbe un altro anno di prestito, pure allo Stoccarda, per poi diventare il numero uno del Bayern Monaco, ma è proprio questo il nocciolo della questione. Nubel ha un contratto in scadenza nel 2025 e senza avere la certezza di diventare poi il titolare della squadra più titolata in Germania non avrebbe nessuna intenzione di rinnovare. E come sappiamo non si può mandare in prestito un giocatore che ha un contratto in scadenza.

Quindi, in tutta questa indecisione che c’è sul futuro del portiere 27enne (che ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 10 milioni di euro) ci potrebbe anche essere un importante inserimento della Roma. Che di un portiere affidabile ne ha proprio bisogno e che potrebbe anche far abbassare le pretese del Bayern vista la vicinanza della scadenza dell’accordo.