Sconto per Lukaku, Big Rom se la ride: frecciata al Chelsea

Romelu Lukaku ha superato i problemi fisici e ritrovato il campo con il Belgio. Tra i protagonisti ieri nell’amichevole in Inghilterra, ecco le parole di Big Rom che lancia un messaggio al Chelsea.

Ha ritrovato campo e fiducia Romelu Lukaku, schierato titolare nell’attacco del Belgio ieri sera. Il centravanti della Roma, dopo aver saltato la prima amichevole dei Diavoli Rossi in Irlanda, è tornato tra i titolari in attacco contro l’Inghilterra. Il belga ha collezionato oltre 80 minuti in campo, ed è stato autore di un pregevole assist per la seconda rete del centrocampista Tielemans, autore di una doppietta. A fine gara Big Rom è stato intercettato dai microfoni britannici, ed ha lanciato un chiaro messaggio al Chelsea, proprietario del suo cartellino.

Se la ride di nuovo Romelu Lukaku, nuovo siparietto in diretta così come era avvenuto post Roma-Brighton. Al termine dell’amichevole tra Inghilterra e Belgio, terminata sul risultato di 2-2, il centravanti romanista è stato intervistato dai microfoni di Sky Uk. Un’altra risata ed una nuova frecciata diretta al Chelsea, che ne detiene il cartellino e che la scorsa estate lo ha lasciato partire in prestito secco alla Roma. Il centravanti è stato tra i protagonisti dell’amichevole di lusso tra le due nazionali, ed ha approfittato dell’errore di Dunk (lo stesso che perse palla facendolo segnare col Brighton) per fornire un assist al bacio con un tocco di esterno.

Lukaku non si trattiene in diretta: la frecciata al Chelsea post Inghilterra

Poi intervistato dai cronisti britannici, che hanno chiesto al centravanti se desiderasse mettersi in mostra al suo ritorno in Inghilterra ha così risposto, dopo una risata: “Dovreste chiederlo al Chelsea.” Il club londinese sembra pronto a cedere a titolo definitivo il centravanti in vista della prossima estate, e lo stesso Lukaku con le sue battute sembra chiudere la porta ad un ritorno in Blues.

Una situazione chiara che può fare il gioco della Roma, nell’ottica di acquisto a titolo definitivo. Come riporta Sport Mediaset il Chelsea potrebbe, per così dire, accontentarsi di 35 milioni di euro in estate. Gli ultimi rumors vedono Lukaku ansioso di restare nella Capitale, tutto si deciderà nelle prossime settimane e dipenderà dalla futura qualificazione in Champions.