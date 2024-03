Doppio intreccio capitale: la Juve avvisa la Roma | ASRL

Gli impegni per la nazionale hanno messo in pausa il campionato, ma non le voci di calciomercato su Juventus e Roma

Archiviata l’inutile e pericolosa finestra delle amichevoli internazionali, la Roma ha riabbracciato già da ieri la maggior parte dei propri nazionali. Alle 18 del lunedì di Pasquetta, la squadra giallorossa sarà impegnata nella delicata trasferta di Lecce. Una sfida da vincere ad ogni costo per rimanere attaccati al treno Champions League. Obiettivo principale della stagione giallorossa, il raggiungimento della qualificazione alla ex Coppa dei campioni è la missione principale anche per la Juventus.

Entrambe le squadre, infatti, avranno bisogno degli introiti della Uefa per affrontare un calciomercato estivo con minori patimenti. Il nuovo direttore sportivo giallorosso, non ancora ufficializzato, avrà l’arduo compito di mettere a segno 40 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, prima di decidere come comportarsi sul mercato in entrata.

Calciomercato Roma, doppio intreccio Huijsen

A fine stagione, bianconeri e giallorossi dovranno sedersi attorno ad un tavolo per discutere del futuro di Dean Huijsen. Il difensore olandese durante questa sosta ha vestito per le prime volte la maglia della Spagna Under 21. E proprio dalla penisola iberica, secondo quanto appreso da Asromalive.it, sono arrivati i sondaggi più recenti. Come è noto, il giocatore è arrivato nella capitale in prestito secco lo scorso gennaio e la Juve, ad oggi, non contempla una nuova cessione in prestito.

Nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato prima di tutti del possibile inserimento del ragazzo nella trattativa per Koopmeiners. Valutato non meno di 35 milioni di euro dalla dirigenza bianconera, Huijsen piace in Inghilterra e al Borussia Dortmund, ma non solo.

L’Atletico Madrid, stando alle informazioni in nostro possesso, si è messo sulle tracce del difensore 18enne, inserendo il suo nome nella lista dei possibili rinforzi in un reparto che con ogni probabilità vedrà partire almeno due elementi. Alle porte potrebbe dunque prefigurarsi un doppio intreccio tra capitali e Torino, visto che sia Juve che Roma sono interessate a Mario Hermoso, in scadenza di contratto con i Colchoneros.