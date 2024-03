Calciomercato Roma, firma Champions per De Rossi

Calciomercato Roma, in attesa della volata finale della stagione si accendono nuovi scenari per la squadra guidata da Daniele De Rossi. La firma arriva con la Champions, ma senza sconti.

Meno due al ritorno in campo della Roma di Daniele De Rossi. Dopo l’ultima sosta per le Nazionali la squadra giallorossa scenderà in campo il lunedì di Pasquetta in casa del Lecce, per la trentesima giornata di Serie A. L’ex numero 16 deve fare i conti con diversi stop a Trigoria in vista della ripartenza stagionale, mentre si accendono i riflettori anche sulla prossima finestra di calciomercato estivo. La conferma in attacco può arrivare grazie alla qualificazione alla Champions League, ma lo sconto sembra allontanarsi in vista dei prossimi mesi.

Tutto o niente, la Roma di De Rossi nel mese di aprile è attesa da banchi di prova decisivi nell’ottica del bilancio di fine stagione. In due mesi l’ex Capitano giallorosso, scelto a metà gennaio dopo l’esonero di José Mourinho, ha scalato posizioni in classifica e conquistato i quarti di finale in Europa League. Per rincorrere il traguardo Champions League, obiettivo dichiarato per il tecnico giallorosso, sarà fondamentale vincere le prossime partite in campionato, a cominciare dalla trasferta di Pasquetta in casa del Lecce. Al momento il quarto posto è occupato dal Bologna, una delle avversarie di aprile, che ha tre punti di vantaggio. E dalla qualificazione alla massima competizione europea dipendono anche le manovre future in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, il riscatto di Azmoun legato alla Champions League

Dalla qualificazione in Champions League potrà passare la conferma di DDR in panchina ma non solo. Focus sul pacchetto offensivo della Roma, con il futuro di Romelu Lukaku e Sardar Azmoun ancora da scrivere in vista della sessione di calciomercato ordinaria.

Se per il centravanti belga bisognerà cercare uno sconto con il Chelsea, ben diversa è la situazione legata all’attaccante iraniano. Sardar Azmoun, frenato da un infortunio in Nazionale, è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen. Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, in caso di qualificazione in Champions League la Roma sembra pronta a pagare i 12,5 milioni di euro pattuiti col club tedesco.