Infortunio Dybala, fiato sospeso Roma: test decisivo

La Roma di Daniele De Rossi tornerà in campo nel giorno di Pasquetta in casa del Lecce. Ecco le ultime intorno alle condizioni di Paulo Dybala, c’è il provino decisivo a Trigoria.

Archiviata l’ultima sosta per le Nazionali la Roma è pronta a tornare in campo per la trentesima giornata di Serie A. Il tour de force finale parte dalla trasferta in casa del Lecce, in programma nel pomeriggio di Pasquetta. La pausa ha visto l’infermeria di Trigoria affollarsi e Daniele De Rossi perdere diverse pedine importanti in vista della ripresa stagionale. In attacco c’è stato lo stop di Paulo Dybala, che ha saltato prima la sfida al Sassuolo poi la convocazione con l’Argentina di Scaloni. Ecco le ultime sulle condizioni della Joya in vista della trasferta in Salento, in programma tra due giorni.

L’attaccante argentino in questi giorni ha svolto lavoro differenziato, senza scendere in campo con il resto dei compagni. La sua presenza in vista di Lecce-Roma continua ad essere a rischio, con Daniele De Rossi che si ritrova con le scelte obbligate in vista della trasferta in terra salentina. Oltre a Paulo Dybala in attacco c’è stato l’infortunio di Sardar Azmoun, che nelle prossime ore dovrebbe svolgere nuovi esami, inoltre sono ancora ai box Leonardo Spinazzola e Rasmus Kristensen. Le buone notizie dall’infermeria riguardano Chris Smalling e Renato Sanches, da ieri tornati a lavorare in gruppo ed in odore di convocazione per la trentesima giornata di campionato in casa Roma.

Infortunio Dybala, test decisivo a Trigoria per Lecce-Roma

Daniele De Rossi deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista delle convocazioni per Lecce-Roma, tra cui la presenza o meno di Paulo Dybala tra i convocati. L’attaccante argentino è stato fermato da un problema muscolare all’adduttore e potrebbe essere preservato nella speranza di evitare ricadute in vista della volata finale.

Decisiva sarà la giornata di oggi, quando Dybala potrebbe tornare a lavorare con il resto dei compagni secondo quanto scrive ‘Il Messaggero’. L’ultima parole spetta all’attaccante giallorosso, che testerà il suo stato di forma a due giorni dalla trasferta in Puglia nelle prossime ore. Qualora la Joya non dovesse farcela a recuperare per lunedì scalda i motori Tommaso Baldanzi.