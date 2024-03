Nuovo attacco Roma, De Rossi gongola: trio devastante

Novità in arrivo per l’attacco della Roma di Daniele De Rossi. Alla vigilia del ritorno in campo dei giallorossi spunta il tridente devastante.

La Roma è pronta alla volata finale della stagione, con il mese di aprile che si preannuncia decisivo. Tra la corsa alla qualificazione in Champions League ed i quarti europei col Milan, non saranno permessi passi falsi nelle prossime gare. A partire dalla trasferta di Pasquetta in casa del Lecce, in programma domani pomeriggio alle ore 18. Alla vigilia della ripartenza stagionale si accendono i riflettori sul nuovo pacchetto offensivo a disposizione di Daniele De Rossi.

La sosta per le Nazionali ha visto l’infermeria della Roma affollarsi. In attacco ci sono stati gli stop di Paulo Dybala prima della pausa, poi di Sardar Azmoun con la maglia dell’Iran. L’attaccante argentino è tornato a lavorare in gruppo solo ieri, e le prossime ore saranno decisive nelle scelte di Daniele De Rossi. Probabile che la Joya parta dalla panchina a Lecce, per evitare ricadute in vista del tour de force finale in casa giallorossa. L’iraniano invece dovrà restare ai box ancora a lungo, saltando il decisivo mese di aprile in casa giallorossa.

Nuovo attacco Roma con Abraham: trio devastante per De Rossi

Importanti segnali di recupero li ha lanciati durante la sosta Tammy Abraham. Il centravanti inglese è fermo da inizio giugno, quando nell’ultima partita della scorsa stagione subì un tremendo infortunio al ginocchio contro lo Spezia.

Dopo aver ritrovato una convocazione simbolica conto il Sassuolo, l’attaccante potrebbe saltare lecce per puntare a tornare nel derby contro la Lazio, o nella sfida di andata con il Milan. Se tutto dovesse filare liscio, come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, la sensazione è che mister De Rossi scelga di schierarlo nel tridente con Romelu Lukaku e Paulo Dybala, un trio sulla carta devastante.