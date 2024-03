Roma-Milan è già iniziata: assist UFFICIALE ai Friedkin

In attesa del doppio incrocio in Europa League tra Milan e Roma spunta un assist ufficiale alla famiglia Friedkin. Ecco le parole del connazionale del presidente giallorosso.

La Serie A è tornata ieri in campo dopo l’ultima sosta per le Nazionali. Il Milan di Stefano Pioli, avversario della Roma nei quarti di finale in Europa League, ha vinto in casa della Fiorentina. I rossoneri consolidano così il secondo posto alle spalle dell’Inter capolista, che come i giallorossi scenderà in campo domani. La squadra guidata da Daniele De Rossi torna in campo in trasferta contro il Lecce, prima delle sfide al cardiopalma contro Lazio e Milan.

L’undici aprile a San Siro andrà in scena la sfida tra Milan e Roma, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Poi una settimana dopo ci sarà il ritorno allo stadio Olimpico, in palio c’è un posto tra le prime quattro squadre della competizione europea. Giallorossi che sono in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, ma che non possono permettersi passi falsi in campionato, visto l’ottimo momento di forma dell’Atalanta, a meno un punto al sesto posto in classifica. Oltre alla corsa per la massima competizione europea, nel mese di aprile ci sarà la doppia sfida al Milan in Europa League.

Verso Roma-Milan, assist ufficiale di Cardinale ai Friedkin

A pochi giorni dalla sfida d’andata in casa del Milan ha parlato il presidente rossonero, Gerry Cardinale. Lo statunitense ha fornito un assist a sorpresa al connazionale Dan Friedkin, ecco i dettagli.

Intervistato dal sito Fortune.com il patron rossonero ha spinto la proprietà Friedkin sul tema dello stadio di proprietà. Ecco le parole del presidente del Milan sull’argomento stadio: “Spero che Dan Friedkin riesca a realizzare uno stadio. Sicuramente farò tutto il possibile per sostenerlo, perché l’Italia ha bisogno di più infrastrutture per lo spettacolo dal vivo. Se potessi scegliere, aiuterei tutti gli altri proprietari della Serie A a costruire uno stadio, perché è un bene per l’ecosistema”.