Calciomercato Roma, scippo bianconero: firma in Bundesliga

Calciomercato Roma, messa in archivio la sosta per le Nazionali i giallorossi tornano oggi in campo. In vista della sessione estiva c’è un intrigo in Bundesliga.

La Roma di Daniele De Rossi torna questo pomeriggio in campo, per la trentesima giornata di Serie A. Alle ore 18, casa del Lecce di Gotti, i giallorossi cercheranno di riprendere la corsa alla qualificazione in Champions League. In attesa del ritorno in campo sì accendono nuovi scenari in vista della sessione di calciomercato estivo. Assalto bianconero e braccio di ferro per la firma in Germania.

Il futuro è oggi, la Roma di De Rossi inizia il tour de force del mese di aprile da Lecce. Questo pomeriggio, alle ore 18, i giallorossi tornano in campo dopo l’ultima sosta per le Nazionali. L’ex numero 16 deve sciogliere diversi dubbi di formazione, complice la squalifica di Pellegrini e le condizioni non ottimali di Paulo Dybala, non sono escluse sorprese dal primo minuto. Chi è sicuro del posto da titolare è il portiere Mile Svilar, passato da panchinaro a protagonista assoluto in casa giallorossa nei mesi scorsi.

Calciomercato Roma, assalto Newcastle su Nubel: la mossa del Bayern Monaco

L’exploit del portiere ex Benfica ha relegato in panchina Rui Patricio, che ha il contratto in scadenza a giugno. In previsioni della prossima stagione, a fianco di Mile Svilar, la Roma è stata accostata a diversi nomi tra i pali, non solo in serie A.