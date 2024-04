Esclusione Lukaku, ‘giallo’ prima di Lecce-Roma: ecco cosa è successo

Lecce-Roma, un “giallo” prontamente risolto pochi minuti prima l’inizio del match del Via del Mare. Ecco quello che è successo con l’account ufficiale giallorosso

Sta scendendo in campo proprio in questo momento la Roma di Daniele De Rossi contro il Lecce. E la formazione ufficiale che DDR ha mandato in campo dal primo minuto un’indicazione già l’ha data: Dybala non c’è, parte dalla panchina. Anche perché il mese di aprile ha in servo delle partite che possono cambiare le sorti della stagione.

La Joya, quindi, non è al massimo della condizione fisica quindi meglio non rischiarlo. E De Rossi spera di non doverlo mandare in campo nemmeno durante il match: significherebbe che la sua squadra ha messo in cassaforte la partita. Ci sarà Lukaku a guidare l’attacco (qui tutte le scelte), ed è stato proprio il belga il protagonista di un piccolo “giallo” nel momento in cui sono state rese note le formazioni ufficiali.

Esclusione Lukaku prima del match, il giallo è risolto

Sì, la Roma non lo aveva inserito nella solita grafica che mette prima di ogni partita dove “annuncia” l’undici titolare che scenderà in campo. Al suo posto il nome scritto era quello di El Shaarawy, tant’è che alcuni si stavano già scervellando su chi avesse fatto la punta centrale. Era un errore, evidente.

L’account ufficiale del club qualche istante dopo ha infatti cancellato quel Tweet inserendo la grafica corretta. E qualcuno se n’è accorto anche visti che i commenti sono: “Avete tolto El Sha”. Poi ci sono altri commenti che riguardano le scelte di Karsdorp e di Zalewski. Soprattutto il primo non convince molti. Ma questo è un altro discorso che in questo momento non ci tocca.