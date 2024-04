Esonero Allegri: la Juventus ha già deciso

Esonero Massimiliano Allegri, ecco le ultime sulla decisione della Juventus dopo la sconfitta dello stadio Olimpico. Il tecnico livornese è tornato al centro delle critiche dopo la sosta per le Nazionali.

La stagione della Juventus, esclusa dalle competizioni europee quest’anno, negli ultimi mesi ha subito una dura flessione. Nelle ultime otto gare è arrivata una sola vittoria per la squadra guidata da Massimiliano Allegri, in casa contro il Frosinone. I bianconeri sono scivolati al terzo posto in classifica, ed ora dovranno invertire da subito la marcia per non rischiare la beffa della mancata qualificazione in Champions League.

Bologna di Thiago Motta vuole continuare a stupire, ed in caso di vittoria con la Salernitana si avvicinerebbe a meno due punti dai bianconeri. Chance di accorciare le distanze anche perLazio ha gettato nuove ombre sul futuro di Massimiliano Allegri, in odore di esonero in corsa dopo gli ultimi risultati negativi della sua squadra. Dietro la Juventus c’è bagarre nella corsa ai primi quattro posti della Serie A. Ildi Thiago Motta vuole continuare a stupire, ed in caso di vittoria con la Salernitana si avvicinerebbe a meno due punti dai bianconeri. Chance di accorciare le distanze anche per la Roma di Daniele De Rossi, impegnata questo pomeriggio in casa del Lecce, che dista al momento otto lunghezze dalla Juventus. La recente sconfitta di misura in casa dellaha gettato nuove ombre sul futuro di Massimiliano Allegri, in odore di esonero in corsa dopo gli ultimi risultati negativi della sua squadra.

Esonero Allegri, la Juventus ha deciso: niente ribaltone

Si era paventata anche l’ipotesi della soluzione interna, con l’incarico affidato a Montero, e l’esonero del tecnico toscano a poche gare dal termine della stagione, ma la società bianconera sembra aver già deciso la rotta da seguire da qui a giugno.

Secondo quanto rilanciato da Paolo Bargiggia su ‘X’ la Juventus avrebbe scelto di proseguire con Massimiliano Allegri fino al termine della stagione. Niente esonero in corsa dunque, la soluzione traghettatore non sembra convincere i vertici della Continassa. Stessa situazione per quel che riguarda una possibile soluzione definitiva in panchina, nessun ribaltone in corsa per la Juventus al momento. I bianconeri intanto domani cercheranno vendetta contro la Lazio di Tudor, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia.