Voti Lecce-Roma 0-0: muro Svilar, fioccano le insufficienze

Voti Lecce-Roma 0-0: i giallorossi si prendono un punto dopo una partita assai difficile. Muro Svilar, migliore in campo. Fioccano le insufficienze. Il peggiore lo sanno già tutti

Al Via del Mare finisce zero a zero. E per quello visto durante i 90minuti è sicuramente un punto guadagnato per la Roma di De Rossi. I giallorossi adesso sono a meno cinque dal Bologna quarto in classifica e a meno 7 sette punti dalla Juventus. Era un’occasione ghiotta. Ma meglio così.

Adesso testa al derby – non ci sarà Ndicka, squalificato – mentre si potrebbe vedere dall’inizio Dybala, che oggi ha fatto le prove con un poco di minuti giocati alla fine. Vedremo, ci sono cinque giorni di tempo per preparare al meglio la partita più attesa della stagione. E che vale tantissimo non solo per il potere cittadino ma soprattutto vale tantissimo per la classifica.

Voti Lecce-Roma, il migliore è Svilar

Un primo tempo assai difficile per la Roma: il Lecce ha giocato meglio e solamente nel finale i giallorossi hanno avuto un paio di occasioni per passare: prima con Zalewski (che non tira e nemmeno mette in mezzo) e poi con Angelino, che pizzica il palo direttamente su calcio di punizione.

Nella ripresa prima un’occasione enorme per Dorgu, che a porta libera non centra lo specchio della porta. Poi il pallone migliore del match, dopo un colpo di tacco geniale di El Shaarawy, capita sui piedi di Aouar che però centro Falcone in uscita bassa.

ROMA (4-3-3): Svilar 7: Karsdorp 4 (83′ Celik sv), Mancini 6, Ndicka 5,5 (1’st Huijsen 5,5), Angelino 6; Cristante 5 , Paredes 6, Bove 5 (64′ Aouar 5); Baldanzi 5 (83′ Dybala sv), Zalewski 5 (64′ El Shaarawy 6); Lukaku 5,5.