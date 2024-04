De Rossi superato dall’ex Juve: contratto biennale

Il futuro di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma resta tutto da scrivere. In Serie A è pronto il valzer delle panchine, con il sorpasso dell’ex Juve nei confronti del tecnico giallorosso.

Arrivano sette giorni decisivi in casa Roma, con le prossime partite che possono incidere anche sul futuro di Daniele De Rossi. L’ex Capitano giallorosso ha preso il posto di José Mourinho a metà gennaio, firmando un contratto in scadenza al termine della stagione. Tra due giorni affronterà il primo Derby da tecnico, contro la Lazio di Tudor. Tra una settimana poi ci sarà il primo atto della sfida al Milan, valida per i quarti di finale in Europa League. In attesa di segnali ufficiali in merito alla conferma in panchina, in Serie A è pronto a partire l’effetto domino in vista dei prossimi mesi.

Sono tante le panchine che scottano nel campionato italiano in questa volata finale della stagione. Ai piani alti solo l’Inter e l’Atalanta sembrano certe della conferma dei propri tecnici. Il valzer delle panchine è già partito, e non è un segreto che gli occhi di diversi club in Serie A si siano posati anche su Daniele De Rossi. In particolare l’ex numero 16 è stato accostato al taccuino della Fiorentina di Rocco Commisso, che sembra pronta a separarsi da Vincenzo Italiano. Oltre a DDR nelle ultime ore era spuntata anche la pista Aquilani, attualmente alla guida del Pisa, ma la virata Viola sembra ormai definita nel campionato italiano.

Futuro De Rossi, virata Fiorentina: hanno scelto Palladino

In una stagione costellata dai ribaltoni tecnici il calciomercato degli allenatori si preannuncia infuocato in Serie A. In particolare la Fiorentina avrebbe deciso di salutare Vincenzo Italiano, con l’ex Spezia che continua ad orbitare intorno al Napoli. Per l’eredità in casa toscana spunta il nome di Raffaele Palladino, in scadenza dal Monza.

L’ex Juventus, secondo quanto scrive oggi il ‘Corriere dello Sport’, avrebbe convinto la dirigenza della Fiorentina. Per Raffaele Palladino sarebbe già pronto un contratto biennale. Il tecnico lascerebbe così la squadra brianzola dopo due ottime stagioni, attualmente il Monza è all’undicesimo posto della classifica, a meno un punto proprio dalla squadra toscana.