Conte ha firmato un triennale: a giugno arriva lui

Antonio Conte sembra pronto a tornare in panchina in Serie A. Arriva una soffiata clamorosa in diretta, l’ex Juventus avrebbe già firmato un contratto triennale.

Dopo la rottura con il Tottenham, ed un anno lontano dai riflettori dei campi da gioco, Antonio Conte sembra pronto a tornare in Serie A. Oltre un anno è passato dalla risoluzione del contratto con il club londinese per l’ex Juventus ed Inter, che ha aperto pubblicamente ad un ritorno in panchina nel campionato italiano. Secondo l’ultima clamorosa indicazione, l’ex centrocampista avrebbe già firmato il nuovo contratto in Serie A, pronto un accordo triennale da giugno in avanti.

Svolta clamorosa sul futuro di Antonio Conte, sempre più in orbita ritorno in Serie A. L’ultima esperienza in panchina per il tecnico salentino si è chiusa con la rottura in casa Tottenham, ed il conseguente anno di stop in attesa di nuove esperienze. Nei mesi scorsi l’ex Juventus aveva aperto pubblicamente al ritorno nel campionato italiano, facendo il nome di due piazze calorose come quella di Roma e Napoli. Ma il suo nome è stato accostato anche alla lista dei desideri del Milan, in caso di divorzio da Pioli, senza dimenticare la sua Juve, che ancora deve sciogliere i dubbi legati al futuro di Massimiliano Allegri.

Conte torna in Serie A, soffiata da Napoli: “Ha firmato per tre anni”

La fumata bianca intorno al ritorno del tecnico leccese sembra puntare sotto al Vesuvio. L’ex Tottenham viene indicato come prossimo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha cambiato tre nomi in panchina in questa stagione ad ora avrebbe messo nero su bianco l’accordo per il ritorno di Antonio Conte in Serie A.

A svelarlo in diretta è stato Massimo Sparnelli, ex collaboratore della società partenopea. L’ex addetto stampa ha parlato così ai microfoni di Calcionapoli24.it: “La notizia certa arriva direttamente da Torino. Un notaio mio amico, una persona di cui ci si può fidare, mi ha telefonato e mi ha detto che Antonio Conte si è convinto e ha già firmato per il Napoli per tre anni.” Qualora l’indiscrezione venisse confermata il valzer delle panchine vedrebbe una grossa novità sulla panchina azzurra.