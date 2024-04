Recupero Abraham, derby nel mirino: De Rossi ha deciso

Tammy Abraham prosegue nella sua marcia verso il pieno recupero in casa Roma. Ecco il verdetto sul derby di domani, spunta la decisione di De Rossi nei confronti del centravanti.

Il calvario di Tammy Abraham è ormai agli sgoccioli. Il centravanti britannico, arrivato dal Chelsea tre anni fa, è fermo ai box dal giugno dello scorso anno. Nel corso dell’ultima gara stagionale della Roma contro lo Spezia, il numero 9 ha subito un terribile infortunio al ginocchio sinistro, che ne ha compromesso la stagione attuale. Ora la luce in fondo al tunnel si fa sempre più vicina per il centravanti classe ’97, che ha messo nel mirino il derby contro la Lazio, in programma domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio Olimpico.

Buone notizie dall’infermeria per Daniele De Rossi, che ieri ha ritrovato anche Rasmus Kristensen in gruppo. Ai box rimane il solo Sardar Azmoun, che verosimilmente tornerà in campo dopo il mese di aprile dopo lo stop in Nazionale. Il tecnico romanista in vista del derby di domani oltre all’attaccante iraniano, dovrà fare a meno causa squalifica di Evan Ndicka. Tra poco lo stesso De Rossi parlerà in conferenza stampa e non è escluso che esca allo scoperto sul fronte dei recuperi dall’infermeria in vista della stracittadina di domani. Osservato speciale dallo staff tecnico e sanitario anche Tammy Abraham, sempre più vicino al ritorno in campo dopo il gravissimo infortunio al ginocchio sinistro.

Abraham vede la convocazione nel Derby: la data del ritorno in campo

L’attaccante inglese, che aveva ritrovato la convocazione contro il Sassuolo, non è stato portato a Lecce da mister De Rossi. La tabella verso il pieno recupero prevede ancora ulteriori step prima del rientro in campo, ma verso il derby di domani sembra certa la convocazione di Tammy Abraham in casa giallorossa.

Il numero 9 tornerà così a respirare aria di campo, in una sfida delicatissima che gli evoca dolci ricordi. L’ultima vittoria della Roma nel derby ha portato la sua sigla, con una doppietta fulminea che decise il tre a zero finale per la squadra guidata da Mourinho all’epoca. Nuova convocazione domani, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, mentre per il rientro effettivo in campo l’appuntamento sembra slittare alla sfida contro l’Udinese.