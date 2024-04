Roma, ultimo derby: squadra in vendita

Calciomercato Roma, il fronte delle uscite in vista della prossima stagione è corposo. Per undici giocatori quello di domani potrebbe essere l’ultimo derby in giallorosso.

Vigilia del Derby in casa Roma, con mister Daniele De Rossi che terrà la conferenza stampa in mattinata. Domani pomeriggio la stracittadina contro la Lazio di Tudor, valida per il trentunesimo turno di Serie A. Una gara da sempre infuocata, che rappresenta un vero e proprio spartiacque per le ambizioni europee delle due squadre. In attesa delle parole dell’ex Capitano giallorosso, si vanno delineando le prossime mosse di calciomercato in casa Roma, con particolare attenzione al fronte affollato delle uscite.

Un derby che potrà dire tanto delle ambizioni della Roma targata De Rossi in vista della volata finale della stagione. La squadra giallorossa vuole dimenticare in fretta il passo falso di Lecce, dove è arrivato un pareggio a reti bianche ed una scialba prestazione dopo la sosta per le Nazionali. Ora la sfida alla Lazio di Igor Tudor, reduce dal doppio confronto con la Juventus, che insegue i giallorossi in classifica a meno sei punti. La vittoria, che in casa romanista manca da due anni, consentirebbe a Pellegrini e compagni di preparare al meglio la sfida d’andata in casa del Milan, valida per i quarti di finale di Europa League.

Calciomercato Roma, destino segnato: undici calciatori al passo d’addio

E per tanti calciatori a Trigoria quello di domani si preannuncia come l’ultimo derby con la maglia della Roma. Ecco la lista corposa del fronte delle uscite giallorosso in vista della sessione estiva di calciomercato, secondo il ‘Corriere dello Sport’, c’è una squadra intera in vendita.

Si parte dai calciatori che rientreranno di sicuro ai club dopo il prestito. Renato Sanches al PSG, Rasmus Kristensen al Leeds e Dean Huijsen alla Juventus. Poi si passa dai tre giocatori in scadenza di contratto, come i portieri Boer e Rui Patricio, oltre a Leonardo Spinazzola. Infine, nell’ottica di alleggerire monte ingaggi e fare plusvalenze, sono cinque i calciatori sul mercato. Si parte da Smalling, Karsdorp e Celik e si finisce con Nicola Zalewski e Houssem Aouar. Una squadra intera in uscita in vista dei prossimi mesi.