Roma-Lazio, De Rossi ha deciso: gioca dal 1′

Roma-Lazio, De Rossi ha sciolto le riserve. Scelta di formazione definitiva per il tecnico giallorosso a poche ore dall’inizio del derby

A poche ore dal derby la formazione della Roma sembra fatta. O quasi. De Rossi qualche dubbio ce lo ha sicuramente ancora, soprattutto dietro, dove mancherà Ndicka per squalifica. Tutto sembra portare ad un impiego di Llorente dal primo minuto in mezzo.

Ma non solo: sulle corsie esterne si giocano il posto, a sinistra, Spinazzola e Angelino, con il primo che parte leggermente favorito. Mentre a destra il ballottaggio, fino a pochi minuti fa, riguardava Karsdorp e Celik. Bene, secondo quanto scritto da Filippo Biafora sul proprio profilo X, De Rossi almeno questo dubbio se lo sarebbe tolto.

Roma-Lazio, Celik dal primo minuto

Sarà il turco a partire dal primo minuto nel derby contro la Lazio. Celik, quando chiamato in causa, soprattutto a gara in corso, ha sempre fatto bene in questa ultima parte di stagione. E Karsdorp, dal proprio canto, anche a Lecce, invece ha lasciato decisamente a desiderare con delle prestazioni molto al di sotto della media. Insomma, un cambio corretto per quello che s’è visto fino al momento, un cambio che non stravolge comunque le intenzioni della Roma, cioè quelle di vincere la partita.

Certo, Celik è sicuramente meno propositivo dell’olandese anche perché ha un passo diverso. Ma regala, comunque, delle importanti certezze sotto l’aspetto difensivo. Scelta fatta quindi per De Rossi, quando mancano meno di quattro ore al fischio d’inizio di una delle partite più importanti della stagione. Anche se, purtroppo, già macchiata da scontri tra tifosi questa mattina.