Bufera Inter, la Covisoc chiude i giochi: “Mancata iscrizione”

Fari puntati sull’esposto presentato contro l’iscrizione dell’Inter alla Serie A. Il parere del legale lascia pochi spazi ai dubbi sulla scelta della Covisoc: “Mancata iscrizione”.

L’Inter finisce al centro delle polemiche dopo l’esposto presentato contro l’iscrizione della squadra nerazzurra al massimo campionato italiano. Arriva l’annuncio che fuga i dubbi sulla decisione della Covisoc, ovvero la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche. L’organismo federale è stato interrogato in merito all’iscrizione della squadra nerazzurra alla Serie A di quest’anno. L’esposto è stato presentato dalla Fondazione Identità Bianconera e punta il dito nel buco di bilancio della società guidata da Steven Zhang.

L’esposto presentato dalla Fondazione juventina ha il titolo emblematico: “L’Inter poteva iscriversi al campionato di Serie A di quest’anno?”. Secondo l’associazione che ha presentato un documento corposo, di 61 pagine, a causa dei debiti nel bilancio l’Inter non avrebbe avuto diritto ad iscriversi al corrente campionato di Serie A. La squadra nerazzurra finisce al centro delle polemiche, quando manca sempre meno alla matematica certezza del ventesimo titolo in Serie A.

Inter, esposto contro l’iscrizione al campionato: parola all’avvocato

Sulla situazione legata alla società di Zhang è intervenuto l’avvocato Roberto Afeltra, che ai microfoni di ‘TeleLombardia’ ha anticipato quelle che potranno essere le manovre federali in merito all’esposto contro l’Inter.

Il legale ha le idee chiare: “I casi di Reggina e Siena sono diversi, loro non erano in grado di pagare un debito scaduto, quindi la Covisoc ha detto che non potevano partecipare campionato. Il prestito e della posizione debitoria dell’Inter, che nasce nello stato patrimoniale e non nel conto economico, sono cose reali ma che non incidono nella sussistenza di debiti.”

Afeltra conclude così, gettando acqua sul fuoco: “Nel caso sarebbe dovuta essere la Covisoc a bloccare l’iscrizione al campionato, questa cosa non può essere sollevata oggi ma eventualmente potrebbe essere un problema per la prossima stagione, ma l’esposto oggi non regge. Non c’è possibilità oggi di un’esclusione dal campionato.“