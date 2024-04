Sfida alla Juve e plusvalenza in Serie A: appuntamento fissato

Calciomercato Roma, plusvalenza in Serie A e tesoretto giallorosso in vista della sessione estiva. Ecco quando potrebbe arrivare la firma che sorride alle casse del club giallorosso.

La Roma di Daniele De Rossi si gode il ritorno alla vittoria nel derby di ritorno in campionato. Lazio sconfitta di misura grazie alla rete di testa di Gianluca Mancini e tre punti pesantissimi nella corsa al piazzamento in Champions League. Ora la squadra giallorosso mette pressione alle concorrenti dirette in classifica, come Bologna e Juventus. Giallorossi che, con una gara di vantaggio, inseguono a due punti la squadra emiliana ed a cinque lunghezze quella bianconera, che stasera tornerà in campo contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Nella sessione di calciomercato invernale è sbarcato in casa Viola l’attaccante Andrea Belotti. Il Gallo sta trovando sempre più spazio da titolare nelle scelte di mister Italiano, che si affiderà all’ex capitano del Torino anche nella sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Aria da derby per il classe ’93, che è passato ai toscani in prestito secco nei mesi scorsi. Ma il suo futuro resta un punto di domanda in vista della prossima stagione, al pari del nuovo attacco giallorosso. Le strade tra la Roma e Belotti potrebbero separarsi in via definitiva, con i giallorossi pronti a portare a casa una preziosa plusvalenza.

Calciomercato Roma, plusvalenza Belotti: appuntamento con la Fiorentina

L’attaccante arrivò nella capitale a parametro zero, dopo un’estate intensa che lo ha visto rompere con il Torino di Urbano Cairo. Ed il suo cartellino potrebbe rimpinguare le casse del club giallorosso, che dovrà effettuare nuove plusvalenze nel mese di giugno per rispettare i vincoli del Fair Play finanziario.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport non è escluso che a fine stagione la Fiorentina acquisti a titolo definitivo il cartellino di Andrea Belotti. Il Gallo, che stasera affronterà da protagonista la Juventus, è sempre più al centro del progetto Viola ed una firma a titolo definitivo può arrivare al termine del prestito secco impostato dai due club a gennaio.