Roma, doppio rinforzo Champions: De Rossi gongola

Sono i giorni dell’euforia in casa Roma dopo il successo di misura contro la Lazio. La vittoria nel derby proietta i giallorossi a ridosso della zona Champions League.

In quasi tre mesi la rotta della Roma è stata invertita con decisione dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina. I risultati sono lì a testimoniare la bontà del lavoro svolto dall’ex numero 16, che a metà gennaio ha raccolto l’eredità di José Mourinho alla guida tecnica della squadra giallorossa. In campionato la Roma è ora stabile al quinto posto, a meno due punti dal Bologna di Thiago Motta, mentre in Europa League c’è tanta attesa per la sfida al Milan valida per i quarti di finale. DDR può contare sull’apporto del doppio rinforzo da Champions League in vista della volata finale.

La Roma si gode il ritorno alla vittoria nel derby grazie al colpo di testa di Gianluca Mancini. La rete del difensore centrale, finito al centro delle polemiche per l’esultanza post stracittadina allo stadio Olimpico, consegna tre punti pesanti nella corsa al quarto posto. De Rossi ringrazia due ex giallorossi in questo ultimo turno di campionato, da un lato Di Francesco, che con il suo Frosinone ha fermato sullo 0-0 il Bologna. Dall’altro Claudio Ranieri, che con il suo Cagliari ha strappato la vittoria all’Atalanta. Ora i giallorossi preparano con meno pressione la sfida d’andata di San Siro, in programma giovedì sera contro il Milan di Pioli. E l’ex Capitano romanista può contare su un doppio rinforzo da Champions League nella volata finale della stagione.

Roma senza soste tra campionato ed Europa: doppio rinforzo per De Rossi

Altre sette gare in campionato attendono la Roma, più il doppio confronto europeo con il Milan. Daniele De Rossi nel secondo tempo del derby contro la Lazio ha rilanciato in campo Chris Smalling e Tammy Abraham, che potranno rivelarsi pedine fondamentali nella corsa alla massima competizione europea.

Il difensore centrale ed il centravanti potranno trovare sempre più spazio nelle prossime gare. I due inglesi vengono descritti come ‘acquisti’ da Champions per De Rossi nell’edizione odierna del Corriere della Sera. Il numero 6 potrebbe anche essere schierato da titolare in Europa League, dove mancherà Ndicka per squalifica e Huijsen è fuori lista. L’attaccante avrà più spazio complice anche l’infortuni occorso ad Azmoun.