La Roma cala il poker: De Rossi subito accontentato

La Roma di Daniele De Rossi si gode la vittoria nel derby e prepara la sfida d’andata in casa del Milan. Il tecnico viene subito accontentato: c’è il poker a Trigoria.

Reduce dalla vittoria sulla Lazio, nel derby di ritorno in campionato, la Roma di De Rossi sta preparando la trasferta di Milano, in programma giovedì sera. La squadra giallorossa scenderà in campo a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Europa League, con il Milan che è in un periodo di forma smagliante. La squadra guidata da Stefano Pioli è reduce da sette vittorie consecutive e vorrà sfruttare il fattore casa nella sfida europea d’andata. In attesa di segnali ufficiali sul futuro della panchina della Roma, con De Rossi sempre più in aria di rinnovo contrattuale, ci sono quattro nuovi arrivi per il tecnico giallorosso.

La vittoria nella stracittadina è un altro prezioso tassello nel mosaico giallorosso di Daniele De Rossi. L’allenatore romanista si gode tre punti pesantissimi in ottica corsa al piazzamento in Champions League, prima della sfida al Milan di Pioli. La squadra rossonera è al secondo posto in solitaria in classifica ed ha mostrato uno stato di forma invidiabile nelle ultime uscite. Zero sconfitte per il Diavolo negli ultimi due mesi, i giallorossi dovranno sfoderare una prova perfetta a San Siro nell’andata dei quarti di finale di Europa League. A due giorni dal primo atto della sfida europea arrivano quattro rinforzi nello staff tecnico dell’ex Capitano romanista.

La Roma completa lo staff tecnico di De Rossi: quattro nuovi arrivi a Trigoria

L’arrivo di De Rossi in panchina ha risollevato la stagione della Roma. Da metà gennaio in poi è arrivata una sola sconfitta, contro l’imbattibile Inter di Simone Inzaghi, con la zona Champions League sempre più vicina. I risultati in campo aprono ad una conferma scontata dell’ex numero16, che intanto vede completarsi la sua squadra di collaboratori.

Come scrive il ‘Corriere dello Sport’, la Roma completa lo staff tecnico a disposizione di De Rossi con l’arrivo di altre quattro figure. Il tecnico romanista ha chiesto ed ottenuto quattro match analysts che affiancheranno i vice Giacomazzi e Mancini. I nomi dei quattro nuovi collaboratori sono: Checcucci, Gallo, Iodice e Terrinoni .