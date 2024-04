Incontro con la Roma, UFFICIALE: Pellegrini dice tutto

Nei giorni scorsi era filtrata l’indiscrezione su un incontro tra Manuel Pellegrini e la Roma. Dopo varie smentite il tecnico del Betis è uscito ufficialmente allo scoperto in conferenza stampa.

Manuel Pellegrini esce allo scoperto e fa chiarezza sulle voci intorno ad un incontro con la dirigenza della Roma. Il nome del tecnico cileno, attualmente alla guida del Betis Siviglia, è balzato agli onori della cronaca dopo il derby vinto dai giallorossi. Un’indiscrezione giornalistica aveva parlato della presenza dell’allenatore sudamericano allo stadio Olimpico durante la stracittadina contro la Lazio. Inoltre la fonte parlava anche di un incontro diretto con la dirigenza giallorossa, ora il tecnico del Betis ha fatto nuovamente chiarezza intorno ai suoi giorni nella Capitale.

Dal 2020 alla guida del Betis Siviglia, in queste ore Manuel Pellegrini è uscito allo scoperto intorno alle voci che lo hanno visto accostato alla Roma. Il classe ’53, con un passato tra gli altri club al Real Madrid ed al Manchester City, ha nuovamente spento le voci intorno al suo futuro. Il tecnico cileno in conferenza stampa ha risposto alla domanda sull’incontro con la dirigenza della Roma, smentendo in via ufficiale il retroscena. Niente presenza allo stadio durante il derby, e meno che mai alcun incontro con rappresentanti del club giallorosso, ecco la versione dell’allenatore della squadra andalusa.

Blitz a Roma di Pellegrini e incontro con la dirigenza: nuova smentita UFFICIALE

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia di Betis-Celta Vigo, non è mancata la domanda intorno alle voci di un incontro con la dirigenza della Roma. Manuel Pellegrini è stato chiaro sul tema, respingendo qualsiasi accostamento alla panchina giallorossa, attualmente occupata da Daniele De Rossi.

Ecco le parole di Pellegrini intorno all’indiscrezione che lo ha visto protagonista: “Ho visto la notizia. Ma è stata piuttosto sbagliata. Non sono andato alla partita né ho incontrato nessuno.” Il tecnico cileno fa chiarezza sui giorni passati a Roma: “Sono andato con i miei parenti. Non è successo niente di più. Non so da dove vengano le voci. Ho un contratto con il Betis, sono molto felice qui e mi piace realizzare i miei obiettivi.“