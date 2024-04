Ribaltone UFFICIALE: la partita è stata spostata

Comunicato ufficiale e ribaltone completato: la partita cambierà stadio rispetto a quanto programmato ad inizio stagione. Ecco la decisione comunicata dal club.

Le competizioni europee sono entrate nel vivo con l’andata dei quarti di finale. Stasera la Roma di Daniele De Rossi scenderà in campo a San Siro, per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. La squadra di Stefano Pioli sta vivendo un grande stato di forma e punta alla conquista del titolo dopo esser retrocessa dalla Champions League. La massima competizione europea ha visto il via dei quarti di finale nei giorni scorsi, con quattro gare ricche di emozioni ed episodi da ricordare.

I quarti di finale di Champions League hanno regalato tanti gol ed emozioni, in cornici da brividi. La situazione per quel che riguarda gli stadi è ben distante tra l’Europa e gli impianti sportivi in Italia. A tal proposito è esploso un piccolo caso nelle serie minori, che ha costretto la squadra protagonista ad emigrare di regione in vista della prossima gara. I fatti coinvolgono il girone G della Serie D e riguardano la gara tra Boreale e Cavese, in programma sabato 13 aprile. La squadra di Cava de Tirreni, che ha giòà ottenuto la matematica promozione, non giocherà a Ladispoli, nel consueto stadio della Boreale, ma dovrà arrivare in Abruzzo.

Ribaltone stadio UFFICIALE: la gara si sposta di regione in Serie D

A comunicare il ribaltone ufficiale è stata la società Boreale, che non avrà a disposizione per sabato il suo stadio casalingo, l’Angelo Sale di Ladispoli. La gara si disputerà fuori dalla regione Lazio, con la decisione che ha indicato l’impianto di Avezzano per disputare il trentunesimo turno di campionato.

Ecco il comunicato ufficiale della Boreale in merito al cambio stadio: “L’ASD Boreale comunica lo spostamento della gara di Serie D con la Cavese a sabato 13 aprile, ore 15:00. Nonostante i numerosi tentativi, nell’impossibilità di ottenere la disponibilità di un impianto all’interno della Regione Lazio, la partita si disputerà allo Stadio “Dei Marsi” di Avezzano (AQ).”