Calciomercato Roma, nuovo prestito UFFICIALE: ha già firmato

Calciomercato Roma, prestito rinnovato con una sorpresa nella formula e firma ufficiale. Dopo le numerose indiscrezioni i due club hanno messo tutto nero su bianco.

La Roma di Daniele De Rossi continua a raccogliere ottimi risultati sul campo. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria di misura in casa del Milan, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Come nel derby il gol della vittoria è arrivato sull’asse Dybala-Mancini, con l’argentino che ha pennellato da corner l’assist vincente per il difensore romanista. Le prossime gare saranno decisive per il bilancio finale della stagione, mentre arriva una firma ufficiale che stravolge i piani di calciomercato estivo in casa giallorossa.

Archiviata con un successo pesante la gara d’andata in casa del Milan, la Roma è rimasta lontano dalla Capitale per preparare l’ennesima trasferta. Domenica pomeriggio i giallorossi saranno ospiti dell’Udinese, con la squadra friulana a caccia di punti salvezza. La sfida ai bianconeri sarà decisiva in ottica corsa Champions per Pellegrini e compagni, reduci da due vittorie fondamentali contro Lazio e Milan. Nella sfida di San Siro è stato ancora una volta protagonista Mile Svilar, ormai certezza assoluta tra i pali giallorossi. E tra i portieri accostati alla lista dei desideri della Roma, che si separerà da Rui Patricio in scadenza, è stato segnalato un nome in Bundesliga.

Calciomercato Roma, sfuma Nubel: nuovo prestito ufficiale in Bundesliga

Riflettori puntati su Alexander Nubel, che ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco fino al 2029. Il club bavarese ha anche annunciato di aver prolungato di due stagioni il prestito dell’estremo difensore con lo Stoccarda.

Ecco il comunicato ufficiale del Bayern Monaco dopo la firma del classe ’96: “FC Bayern prolunga fino al 2029 il contratto con Alexander Nübel e cede il 27enne al VfB Stoccarda per altre due stagioni. ” Il casting per il futuro portiere, che salvo clamorose novità sarà il secondo di Mile Svilar, vede saltare ufficialmente il candidato nel campionato tedesco.