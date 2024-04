Doppio colpo Roma: via libera da 40 milioni

Calciomercato Roma, fari puntati sulla situazione finanziaria del club in estate. Il buco da 40 milioni è un doppio assist alle manovre in entrata dei giallorossi.

La stagione della Roma è entrata nella volata finale, con la corsa al piazzamento in Champions League e la qualificazione alla semifinale di Europa League in palio. La squadra guidata da Daniele De Rossi ha vinto la sfida d’andata in casa del Milan, grazie alla seconda rete consecutiva di Gianluca Mancini. Domenica ci sarà la trasferta in casa dell’Udinese in campionato, mentre giovedì prossimo il quarto di finale europeo di ritorno allo stadio Olimpico. Nel frattempo si accendono i riflettori sulla prossima finestra di calciomercato estivo e c’è un assist da 40 milioni che può far svoltare le manovre in entrata dei giallorossi.

Buona la prima in casa del Milan, con la Roma che riesce a stoppare a sette il numero di vittorie consecutive per i rossoneri. Ora le prossime gare saranno decisive in casa giallorossa, sia in campionato che in Europa League. Domenica la trasferta in casa dell’Udinese, giovedì prossimo il ritorno contro la squadra di Stefano Pioli. Tra poche settimane saranno più chiare le ambizioni finali della squadra giallorossa, che ancora non ha nominato ufficialmente l’erede di Tiago Pinto in questi mesi. L’ex dirigente portoghese ha dovuto dribblare numerose volte i paletti economici dettati dal Fair Play finanziario.

Calciomercato Roma, doppio colpo dal Leeds: assist dal bilancio

Ora in vista della sessione di mercato ordinaria, un assist dai problemi finanziari del club può giungere alla Roma dall’Inghilterra. In particolare il Leeds, che sta lottando per cercare di tornare in Premier League, ha comunicato di aver accumulato perdite per circa 40 milioni di euro nell’ultimo bilancio finanziario.

La situazione economica del club inglese, come sottolinea il sito Footballinsider247.com, potrebbe obbligare la società a vendere i suoi pezzi pregiati in estate. Alla Roma lo scorso anno sono arrivati in prestito Diego Llorente e Kristensen, ma solo il primo è in odore di confema definitiva. Mentre sempre dal Leeds potrebbe accendersi la pista che porta a guardare a Gnonto, esterno d’attacco nel giro della Nazionale Azzurra e già accostato ai radar giallorossi.