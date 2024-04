Quattro anni di squalifica, UFFICIALE: l’aggressione costa caro

Pugno duro del Giudice sportivo dopo l’aggressione al termine della gara. Il calciatore starà lontano dai campi per quattro anni dopo il fatto increscioso.

Nel turno europeo infrasettimanale, con l’andata delle tre competizioni che ha visto la Roma espugnare San Siro, non sono mancate polemiche arbitrali. Il caso più eclatante si è assistito durante Arsenal-Bayern Monaco. Il direttore di gara non ha concesso un rigore eclatante in favore dei bavaresi, che hanno alzato la voce dopo quanto accaduto a Londra. Anche il Milan si è lamentato della direzione di gara nella sfida di ieri sera, alzando la voce contro le scelte del francese Turpin. Mentre una lunga squalifica scuote il mondo del calcio giovanile in Italia.

Un episodio increscioso ha coinvolto il direttore di gara nel post partita di un torneo giovanile. Per il campionato Under 16 si sfidavano in provincia di La Spezia la Polisportiva Madonetta ed il Follo FC. La sfida è stata vinta per 2-0 dai padroni di casa, ma nel post partita è successo di tutto. Secondo quanto refertato dal Giudice sportivo due calciatori della squadra ospite avrebbero aggredito con un complice esterno l’arbitro dopo la gara. Il direttore di gara sarebbe stato colpito deliberatamente da un veicolo, in cui è stato riconosciuto un calciatore della squadra sconfitta.

Arbitro aggredito nel post partita, squalifica ufficiale: 4 anni di stop

Il ragazzo indicato come colpevole ora dovrà scontare una squalifica lunghissima, ben 4 anni lontano dai campi di calcio. La decisione ufficiale del Giudice Sportivo è arrivata in queste ore, con un referto che descrive la folle situazione venutasi a creare dopo la partita.

Ecco quanto si legge nel comunicato del Giudice Sportivo: “Dall’esame del rapporto della gara a margine, risulta che al termine della stessa, mentre il Direttore Di Gara lasciava l’impianto sportivo, un’autovettura in corsa, condotta da persona non identificata, con a bordo due calciatori della Società Follo Football Club, colpiva la gamba e il piede sinistro del D.D.G stesso. Nel contempo il D.D.G. veniva ripetutamente insultato e minacciato, a seguito della direzione di gara, dagli occupanti del veicolo.”