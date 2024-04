Calciomercato Roma: tripletta gratis e via libera totale

Calciomercato Roma, tripla opzione a costo zero e intreccio bollente nella sessione estiva nel pacchetto arretrato. Ecco le ultimissime in arrivo dalla Liga.

La stagione della Roma entra nel vivo della volata finale. La squadra guidata da Daniele De Rossi è in piena corsa su due fronti, la corsa per il piazzamento in Champions League e la semifinale di Europa League. La gara contro l’Udinese è stata sospesa sul punteggio di 1-1 poco fa, dopo un malore accusato in campo da Evan Ndicka. La sfida del Blueenergy stadium verrà recuperata dal72esimo minuto, da capire in quale data. Giovedì ci sarà la sfida di ritorno al Milan di Stefano Pioli, mentre si accende un maxi intreccio a parametro zero in vista della sessione estiva di calciomercato.

In attesa della nomina ufficiale del nuovo Direttore sportivo sono tanti i calciatori accostati alla lista dei desideri della Roma dei Friedkin. Anche il futuro della panchina è ancora ufficialmente da sciogliere in vista della prossima stagione, con Daniele De Rossi che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Futuro ancora da scrivere e nuovi intrecci di mercato che si aprono di fronte alle manovre giallorosse del futuro, fari puntati su un obiettivo a parametro zero in Liga.

Calciomercato Roma, intrigo Mario Hermoso: triplo erede a costo zero

Il nome di Mario Hermoso continua a rimbalzare in ottica calciomercato estivo in giro per l’Europa. Oltre alle sirene della Premier League, sul difensore in scadenza con l’Atletico Madrid non mancano corteggiatori in Serie A. Oltre alla Roma sulle tracce del duttile mancino sono state segnalate Inter, Juventus oltre a Milan e Napoli.

La concorrenza è ampia ed il via libera finale arriva dalle manovre dell’Atletico Madrid. La squadra di Diego Simeone viene segnalata su tre nomi a parametro zero, individuati proprio per sostituire Mario Hermoso. Secondo quanto scrive il sito Fichajes.com i tre profili seguiti dai Colcheneros sarebbero: Matip del Liverpool, Marcos Alonso dal Barcellona ed il giovane Valentini dal Boca Juniors. Profili che con tempi e modi diversi vennero accostati anche alla Roma.