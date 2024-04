Addio Thiago Motta, annuncio ufficiale prima della Roma

Il futuro di Thiago Motta resta un tema bollente in vista della prossima stagione. Ecco l’annuncio ufficiale intorno alla panchina del brasiliano, escono allo scoperto prima della Roma.

Il Bologna di Thiago Motta si è confermata come una vera e propria rivelazione della stagione attuale in Serie A. La posizione in classifica della squadra emiliana certifica la bontà del lavoro in panchina dell’ex centrocampista brasiliano. A pochi giorni dallo scontro diretto con la Roma, ora arriva l’annuncio ufficiale dalla dirigenza del club rossoblù. Avviso indirizzato alle big italiane a pochi mesi dal via del calciomercato estivo, non solo per quel che riguarda il futuro del tecnico ex Spezia.

Non è un mistero che il nome di Thiago Motta sia in orbita Juventus in caso di addio in anticipo con Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha il contratto in scadenza nel 2025 e non è escluso che i bianconeri scelgano di interrompere in anticipo il rapporto. In tal caso il nome del tecnico del Bologna continua ad essere tra i più quotati, ed in casa felsinea si accendono i riflettori anche sui tanti protagonisti nella stagione positiva del club emiliano. Dall’ex Roma, Riccardo Calafiori, passando per ilcentro campista Ferguson ed il centravanti Joshua Zirkzee. Tutti finiti nel mirino di grandi club di Serie A e non solo.

Calciomercato, Juve e Milan al tappeto: l’AD del Bologna allo scoperto

A lanciare un avviso ai naviganti, a pochi giorni dalla sfida alla Roma, è l’Amministratore Delegato del Bologna, Claudio Fenucci. Il dirigente ex Roma è uscito allo scoperto sul futuro di Thiago Motta e non solo, parlando ai microfoni di Radio Serie A.

L’Ad Fenucci ha così parlato del futuro del tecnico: “Thiago lavora come se avesse un contratto a lungo termine con il Bologna, questo si vede nella qualità del lavoro giornaliero e sul miglioramento dei singoli giocatori, come fa un allenatore che ha una prospettiva.” Respinti poi i rumors di mercato sui vari gioiellini a disposizione di mister Motta: “Abbiamo una rosa di calciatori che sta dimostrando la sua forza, abbiamo un allenatore che auspichiamo voglia proseguire con noi, quando avremo maggiore chiarezza faremo il punto, ma non è questo il momento. Zirkzee, Ferguson, Calafiori? Vorremmo tenere tutti in rossoblu, che è il loro colore.“