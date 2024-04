Salta Roma-Milan: l’esito della risonanza magnetica

Roma-Milan si avvicina, giovedì sera allo stadio Olimpico ci sarà la sfida di ritorno in Europa League. C’è un’assenza confermata dopo l’infortunio di ieri: ecco l’esito degli esami.

Meno tre giorni a Roma-Milan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La sfida dello stadio Olimpico ripartirà dalla vittoria di misura dei giallorossi a San Siro, firmata Gianluca Mancini. Entrambe le squadre ieri hanno faticato nel turno di campionato. I rossoneri non sono andati oltre il pareggio in rimonta in casa del Sassuolo. La squadra guidata da De Rossi ha visto la partita contro l’Udinese sospesa sul punteggio di 1-1, a causa del malore occorso a Evan Ndicka. Ecco le ultime dall’infermeria dei rossoneri, ci sono due buone notizie ed un forfait per Stefano Pioli.

Il tecnico del Milan sfiderà Daniele De Rossi a caccia della rimonta europea. Il destino di Pioli potrebbe passare direttamente dal ritorno del quarto di finale dello stadio Olimpico. Con il secondo posto ormai in cassaforte la squadra rossonera ha messo nel mirino l’Europa League come obiettivo stagionale, ma il primo atto del derby italiano è andato alla Roma targata De Rossi. Ora in vista della gara di ritorno, in programma giovedì sera allo stadio Olimpico, ecco l’ultimo report dall’infermeria di Milanello.

Roma-Milan, le ultime dall’infermeria rossonera: out Kjaer

Stefano Pioli ha ritrovato in gruppo due pedine fondamentali nello scacchiere rossonero. Parliamo del portiere Mike Maignan e del difensore Thiaw. Entrambi hanno lavorato in gruppo e puntano ad una maglia da titolare allo stadio Olimpico giovedì sera.

Chi non ci sarà allo stadio Olimpico è invece Simon Kjaer. L’ex Roma, come scrive su ‘X’ Martin Sartotio (Calciomercato.it), si è sottoposto ad una risonanza magnetica alla coscia sinistra che ha escluso lesioni muscolari. Prevista una settimana di cure per il difensore danese, che punta al recupero in vista del derby di campionato contro l’Inter.